Bicicleta de Edy Alviarez fue recuperada en la Villa Olímpica

Tras la desaparición de la bicicleta del atleta de venezolano de BMX, Edy Alviarez en la Villa Olímpica de Tokio, las autoridades del Comité Olímpico Internacional (COI) pudieron dar su el paradero, según indicó su compañero Daniel Dhers.

Dhers realató que el hecho ocurrió el miércoles mientras estaban en el comedor de la Villa Olímpica, cuando salieron del recinto, vieron que la ‘bici’ de Alviarez no estaba, situación que les pareció irónicamente insólita a ambos atletas.

Por el hecho, denunciaron ante las autoridades del COI, quienes durante el día jueves lograron encontrar la bicicleta del venezolano.

Según el personal de seguridad informó, que un atleta, la cual no se ha revelado ni su identidad ni nacionalidad, presuntamente habría tomado la bicicleta porque había pensado que era de uso público, sin embargo este había llevado la bici hasta la recámara donde estaba alojado. El COI decidió expulsar al atleta de la Villa, tras incumplir con las reglas establecidas.

“A las 2:00 am nos tocaron la puerta con la bicicleta Edy no lo podía creer. Nos dijeron que un atleta, no sabemos su nacionalidad, vio la bici y se la llevó pensando que era pública”, contó Daniel Dhers a través de Instagram.

“Parece que él iba pasando con la bicicleta, intentaron detenerlo pero sin lograrlo y ahí es cuando se alega que hubo cierta mala intención. El deportista fue expulsado junto a su entrenador de la Villa Olímpica”, agregó.

Edy Alviarez fue a los Juegos Olímpicos de Tokio como posible suplente de Daniel Dhers en caso que suceda algo extraordinario con el campeón panamericano.

