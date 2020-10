Caracas peleará el boleto a octavos de Libertadores en La Bombonera

El Caracas FC buscará pelear contra viento y marea el boleto a octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, al enfrentarse hoy en un duelo de vida o muerte contra Boca Juniors en La Bombonera, en la última fecha partido de la fase de grupos de la cita continental.

Los avileños llegan a territorio argentino con la misión de triunfar para que los tres puntos le puedan ayudar a la clasificación a los octavos de final, además debe ligar que el Club Olimpia de Paraguay no sume ante el Deportivo Independiente de Medellín de Colombia.

‘Los Rojos del Ávila’ deben dejar atrás la incómoda derrota en casa 0-2 ante el DIM de la fecha anterior, ahora los ojos del club capitalinos están en el duelo contra el ‘Xeneize’ y volver a mostrar intensidad en su juego debe ser los primordial desde el pitazo inicial.

Será un duro compromiso, pero deben aprovechar cada chance de cara al arco rival y exprimir hasta más no poder las oportunidades a la hora de atacar ya que Boca es unos de los contendientes al título.

El entrenador del Caracas, Noel Sanvicente debe mover con pinzas las piezas en su banquillo, debido a que Sandro Notaroberto, Eduardo Fereira y Richard Celis, se perderán el partido por haber sido expulsados en el compromiso contra el conjunto del Medellín.

De no lograr algún punto en Buenos Aires, Caracas tiene un comodín para avanzar, es que Libertad pierda ante el DIM. De no lograr la clasificación los avileños se tendrán que conformar con ir a la Copa Suramericana, pero no podrán ingresar 1.050.000 dólares más si llegaban a la siguiente fase de Libertadores.

Daniel Sosa (@iamdanisosa)

Foto: vía EFE