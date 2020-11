Cardenales y Águilas abren temporada 2020-2021 del béisbol venezolano

Los Cardenales de Lara y las Águilas del Zulia abrirán la temporada 2020-2021 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional este viernes a las 6:00 de la tarde en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

El partido entre los Bravos de Margarita y los Navegantes del Magallanes hasta ahora se encuentra pospuesto, porque el primer equipo no pudo viajar desde Nueva Esparta y no logró entrenar en el parque José Bernardo Pérez, casa de la Nave Turca. Aun cuando la información no ha sido confirmada por la Liga, los comentarios dan cuenta de este detalle.

Caribes de Anzoátegui-Tigres de Aragua jugarán hoy en el José Pérez Colmenares de Maracay, como Tiburones de La Guaira-Leones del Caracas en el Universitario de la ciudad capital, ambos encuentros también previstos a las 6:00 de la tarde.

Águilas-Cardenales repitirán el sábado en Barquisimeto a la 1:00 de la tarde, La Guaira-Caracas en la capital a las 3:00 y Caribes-Tigres a las 5:00 en Maracay. Cardenales, el domingo, iba a recibir a Bravos para enfrentarlo a las 3:00 en Barquisimeto, Magallanes servirá de anfitrión del Zulia a las 5:00 en Valencia y La Guaira de Aragua en igual condición a las 6:00 en el nuevo estadio de Macuto.

CAMPEONATO EN HOMENAJE A REMIGIO HERMOSO

El campeonato 2020-2021 de la LVBP será en homenaje al desaparecido exgrandeliga poprteño Remigio Hermoso, camarero y campocorto de los Tiburones de La Guaira desde 1967 hasta 1974, además de ser mánager de la selección nacional por varios años y miembro del Salón de la Fama de Valencia.

Hermoso, entre 1966 y 1976, incluyó en su última campaña participación con los ‘Tibuleones’, como eran llamados los Llaneros de Portuguesa en un campeonato con equipos cambiados de nombres. Fue medallista panamericano y clasificó a campeonatos mundiales como mánager.

Célebre su episodio que acortó su carrera profesional en 1974, cuando Don Baylor lo arrolló al tratar de romper un dobleplay y le causó una lesión que truncó su trayectoria activa. Antes de de tres años luego tuvo que colgar los spikes cuando apenas tenía 29 años. Intentó pero no pudo regresar en 1979 en la Liga Interamericana de Béisbol con los Metropolitanos de Caracas.



TEMPORADA CORTA POR LA PANDEMIA

La presente temporada de béisbol es corta por la pandemia debido al Covid-19, que se reducirá a 40 juegos la ronda regular y culminará el 10 de enero. Clasificarán cuatro equipos, los dos mejores de cada división, que definirán en semifinal y final al mejor de siete juegos.

Cardenales intervendrá en la división Occidental con Zulia, Tigres y Magallanes, mientras Caracas lo hará en la Central acompañado de Tiburones, Caribes y Bravos.

