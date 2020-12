Cardenales y Caribes los dos mejores equipos de la LVBP antes de Navidad

Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui terminaron como los mejores equipos del campeonato 2020-2021 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional antes de concluir la Navidad, al cerrar primeros en las divisiones Occidental y Central.

Y si la temporada finalizara hoy, Cardenales, Caribes, Leones del Caracas y Bravos de Margarita serían los cuatro clasificados a la semifinal. La pelota criolla, separada ahora por dos divisiones, ha tenido un desarrollo de 196 juegos en total en menos de un mes, porque la 2020-2021 inició el pasado 27 de noviembre, tarde por la presencia de la pandemia del Covid-19.

Por su parte Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP, no ha podido dar apertura al público en los estadios para los juegos de la pelota nacional y no se tiene información sobre si se ordenará o no durante lo que resta de la postemporada.

Apenas entre 22 y 23 de diciembre se jugaron los dos primeros duelos entre Caracas y Magallanes, conocidos como “los eternos rivales”. En estos desafíos, caraquistas y valencianos dividieron honores mientras Navegantes llegó a 400 partidos ganados en una serie histórica en la que domina al elenco capitalino.

El Covid-19 ha estado presente desde antes de comenzar la temporada. Clubes como Tiburones de La Guaira, Tigres de Aragua, Leones y Cardenales han reportado contagios del virus de peloteros y personas ligadas a los clubhouses, pero en el transcurso del calendario del béisbol no han ocurrido mayores consecuencias.

DUELO ENTRE SEIS

Incluidos los otros cuatro, Magallanes y Tigres completan los seis equipos que también se mantienen dentro de los puestos que les pueden permitir clasificar.

Navegantes, que juega en la División Occidental, marcha tercero en su grupo con 13 ganados y 11 perdidos. Está apenas a un juego de Bravos, y a juego y medio de Cardenales. La Nave Turca tiene 24 encuentros jugados, en tanto Bravos lleva 26 y Cardenales 25.

PERJUDICADOS POR COVID-19

En la Central, Tigres figura con apenas 22 juegos. El equipo bengalí tuvo que suspender sus partidos debido a un brote de Covid-19 dentro de sus filas. Peo su desempeño fue tan bueno que Tiburones está a dos juegos de alcanzarlo, aunque con más partidos disputados. El equipo maracayaero se halla tercero con registro de 10-12, que lo tienen a dos juegos de Caribes y a uno de Leones.

Águilas del Zulia ha jugado de manera modesta y tampoco se aprecia con un buen promedio en juegos ganados y perdidos. El team zuliano arrancó en forma positiva la temporada, pero ha tenido malas rachas que lo han empujado al último lugar de la Occidental con 10-13, aun cuando está a cuatro juegos del primero y hasta puede ligar una cadena positiva para buscar de acercarse a la punta.

Por otro lado, parece que este año tampoco es el de Tiburones. El equipo del Litoral Central apenas ha ganado 8 y perdido 16, que lo presentan como el peor en esta temporada.

Todavía quedan dos jornadas de esta semana que se jugarán este 26 y 27. Tigres tendrá especial desgaste porque participará por partida doble, para poder recuperar los días y tratar de emparejar la programación.

Después quedarán tres semanas de la temporada regular en la que los equipos definirán pases a la semifinal. La ronda termina el 10 de enero con una cartelera entera de dobles juegos: Bravos-Leones, Tigres-Cardenales, Caribes-Águilas y Tiburones-Magallanes.

JUGADORES A MILLÓN

Hernán Pérez, Balbino Fuenmayor, Gabriel Moreno y Diego Rincones son los peloteros que han ganado el reconocimiento al Jugador de la Semana. Fuenmayor fue el primero. El toletero de Caribes comandó la ofensiva del equipo oriental en las primeras de cambio.

El novato de Cardenales, Moreno, recibió el premio en la segunda semana. El receptor del equipo crepuscular fue líder de la Liga en casi todos los apartados ofensivos entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.

Pérez destacó en la tercera semana, tras dejar promedio de .463. Finalmente, Rincones fue seleccionado como el mejor de la cuarta. El pelotero de Bravos conectó para.429 y es una de las piezas importantes por las que su equipo se encuentre metido en la clasificación.

Antonio José Seijas vía Iván Reyes/Efecto..Cocuyo