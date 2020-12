Comité Olímpico Venezolano celebra 85 años

Este miércoles 23 de diciembre el Comité Olímpico Venezolano (COV) cumple 85 años comprometido con el deporte.

En el marco de este 2020 plasmado por la pandemia del COVID-19 la afectó al mundo entero, el COV no detuvo sus actividades y continuó con el respaldo correspondiente a los atletas, entrenadores y directores técnicos, mediante las becas de Solidaridad Olímpica, las comisiones de desarrollo y proyectos nacionales. El COV no detuvo sus fines en pro del desarrollo y bienestar de sus atletas, de aquellos que ya cuentan con el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio y de todos aquellos que se encuentran en la ruta clasificatoria, quienes en su mayoría se encuentran fuera del país y por causa de la propia pandemia, no pudieron regresar y sus preparaciones debían continuar a buen ritmo.

“Bajo las líneas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), nosotros como institución seguimos trabajando con todos los cuidados. En medio de esta pandemia, quisimos dar una solución para avanzar en el desarrollo deportivo. Educativamente, gracias a las herramientas comunicacionales que nos da la tecnología, lo conseguimos. Más de 780 mil usuarios se conectaron con nuestra programación académica de cursos, seminarios y talleres que marcaron un antes y después”, expresó el presidente del COV, Prof. Eduardo Álvarez.

La reinauguración de la biblioteca que lleva el nombre de la primera mujer miembro COI en la historia, Flor Isava, el bautizo de su libro “Ante todo mujer: charlando con Flor Isava”, escrito por María Donaire, la inauguración de la Galería Fotográfica de presidentes de Federaciones y la continuación de obras como el Complejo Olímpico de Playa y la Casa de Federaciones Nacionales, la celebración del Día Olímpico y la Gala Olímpica Virtual, fueron parte de las actividades que se realizaron este 2020 bajo la dirección de la institución olímpica.

Inolvidable

Un 23 de diciembre de 1935, previo a la nochebuena, se formó la Asociación Olímpica Venezolana, la cual al poco tiempo se llamó COV, una institución sin fines de lucro que fue reconocida tres años después por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Desde entonces, Venezuela ha participado en 18 Juegos Olímpicos: Londres 1948, Helsinki 1952, Melbourne 1956, Roma 1960, Tokio 1964, México 1968, Múnich 1972, Montreal 1976, Moscú 1980, Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016, teniendo como resultado 16 medallas: tres de Oro, tres de plata y 10 de bronce.

Julio Urdaneta con información del COV

Foto: Prensa Comité Olímpico Venezolano