David Peralta inamovible en Diamondbacks

El jardinero venezolano David Peralta en estos momentos es inamovible en el equipo de Diamondbacks de Arizona, a pesar de haber estado incluido en negociación para cambio antes de la fecha límite en las Grandes Ligas, que a diferencia de su compatriota Eduardo Escobar y el mexicano Joakim Soria sí pasaron a otras organizaciones, Cerveceros de Milwaukee y Azulejos de Toronto.

El carabobeño de 33 años creía que correría igual destino que sus compañeros, en especial el pasado viernes cuando a las 4:00 de la tarde se produjeron muchas transferencias. Pero dijo que a él no lo tocaron. “Aquí estoy, sigo en el equipo, nadie me mueve y esta es mi casa”, advirtió el nativo.

Ha sido insignia de los Diamondbacks desde que hizo un notable regreso al béisbol la década pasada, que culminó con una exitosa transición de lanzador de liga menor clase A a jardinero de Grandes Ligas en 2014. El “Freight Train” o Tren de Carga (Grúa le dicen en Venezuela), como lo identifican en el club, completó en esta campaña las 400 empujadas a nivel de las Mayores. Mientras hace nueve años recibió un segundo chance, los Cascabeles han tenido una temporada 2021 para el olvido a nivel colectivo.

El nativo expresó que quiere continuar el resto de su carrera con Arizona y hasta aspira a ganar una Serie Mundial. El lunes cerró como líder en las Grandes Ligas con siete triples y ofensiva de .248/.323/.392, además de 20 dobles, cinco jonrones y 45 remolcadas. “Quiero darle a Arizona, a la organización, a toda la fanaticada, un campeonato. No se ha dado, pero luchamos para eso y el que persevera vence”, indicó.

34 AÑOS ESTE MES

El cabrialense cumplirá 34 años el día 14 de este mes y tiene la oportunidad de volver a los playoffs por intermedio de los Diamondbacks en algún instante. Después de 2021, al centralista le quedará una estación más del acuerdo de tres años y 22 millones que firmó con Arizona antes de la temporada pasada. Aún no sabe que puede pasar en lo personal y en el futuro a nivel de competitividad, aunque otros dicen que ha dejado su huella en los predios de Phoenix y espera extender.

Tiene un liderazgo sin imaginar cuál iba a ser su destino cuando de exlanzador de liga menor incursionaba en la Liga Venezolana a través de los Bravos a Margarita y las ligas independientes en Estados Unidos, hasta hacer la transición de pítcher a jardinero-bateador. En aquellos tiempos su meta simplemente era llegar a Grandes Ligas y establecerse. Ahora sólo él, Nick Ahmed y el dominicano Ketel Marte quedan de la última edición de Arizona que clasificó para los playoffs en 2017.

TRABAJÓ Y LLEGÓ

Lo que ocurrió, para hacer lo que hizo, ha sido difícil pero no imposible. “Si lo visualizaba o no, pero sí trabajé para eso”, explicó sobre su papel de poder lograr el salto de lanzador a jardinero y bateador. “Trabajé bastante. Cuando yo estaba en liga independiente, siempre me puse muchos objetivos. Disciplina, constancia y trabajo. Yo creo que ésos son los pasos que ofrecen resultados. Nadie me regaló lo que yo he hecho hasta ahora. Lo pude lograr”, aclaró.

No ha bajado ni la cabeza ni los brazos, a pesar de los tantos problemas de los Diamondbacks de 2021, que hasta el lunes presentaban el peor récord negativo de las Grandes Ligas con registro de 33-73. El venezolano afirmó que nada es fácil. “Hemos tenido demasiados percances, pero ¿qué podemos hacer? Nos toca seguir y vamos a levantarnos hasta tener la opción de demostrar que somos un equipo ganador”, precisó.

Antonio José Seijas vía David Venn de MLB.com

Foto: David Peralta es intocable en elenco de Arizona