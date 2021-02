Delantero Darwin Gómez con Deportivo Lara en era de Martín Brignani

El delantero Darwin Gómez arriba al Deportivo Lara en inicio de la era del técnico argentino Martín Brignani en la temporada 2021 del fútbol nacional y la Copa Libertadores, luego de participaciones con Deportivo Táchira, Metropolitanos y Mineros de Guayana.

El suroriental de Upata, estado Bolívar, ya está a la orden del asistente José ‘El Buda’ Torrealba, para arrancar los entrenamientos junto al resto del grupo que son parte del elenco rojinegro.

Expresó satisfacción por regresar de nuevo al ‘Depor’. “Primeramente contento, dar gracias a Dios por llegar al Deportivo Lara que es mi otra casa. Vengo a retribuir la confianza que me da el club y tratar de hacer las cosas como lo hice en los equipos anteriores. El haber pasado por varios clubes me ha ayudado a madurar mucho, eso es importante y aquí estoy para aportar mi granito de arena”, afirmó.

Este segundo paso es una responsabilidad importante para él y los demás de la nómina larense. “Sabemos lo que ha sido el Deportivo Lara en los últimos años, siempre ha estado metido en los partidos de copas internacionales y desde el primer día estamos comprometidos en la fase de grupos, que es la más significativo”, declaró.

Entusiasta, efectivo y rendidor en el área de ataque

La receptividad de sus compañeros de siempre es un punto relevante en lo que se refiere a trabajar en equipo. En este sentido el atacante dijo encontrarse muy cómodo con el grupo. “Los muchachos me han recibido de una buena manera y eso es gratificante para mi porque me hace sentir a gusto. Cuando me fui había chamos que comenzaban y hoy en día están bastante asentados, eso es una alegría para el club y para Barquisimeto”, resaltó el jugador.

Cerró con un mensaje para los hinchas. “A la afición quiero decirle que crean en nosotros, apoyéndonos que desde nuestra parte daremos todo por el equipo”, indicó para continuar con los compañeros su preparación en el campo del Farid Richa de Barquisimeto.

Antonio José Seijas vía Prensa Deportivo Lara

Foto: Darwin Gómez listo para darlo todo en la cancha