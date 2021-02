Delantero Gilson Salazar también se incorpora al Deportivo Lara

El delantero anzoatiguense Gilson Salazar es otro que se incorpora al Deportivo Lara procedente del Ureña Sport Club y de inmediato se puso a la orden del técnico argentino Martín Brignani.

Este jugador de 31 años, con buen recorrido dentro del fútbol nacional, exhibe características que lo hacen una pieza importante para el esquema del elenco rojinegro.

“Una de las de las razones por la que me incluyen en la plantilla es porque es soy un delantero nueve nato”, dijo de entrada y añadió que por su altura aguanta mucha pelota y le da esa tranquilidad al equipo para ir arriba, que es una de su mejor virtud, además de producir goles, defender a muerte los córners defensivos y toda la ofensiva.

“Me caracterizo por ser un jugador que pelea y lucha las pelotas en todo el campo. Son cosas que fui aprendiendo y adaptando en toda mi carrera”, afirmó el oriental en el primer contacto con los profesionales de prensa del ‘Depor’.

El ariete, en este nuevo trámite, viene cargado de entusiasmo y no duda en reconocerlo. “Mis expectativas para este torneo se basan en hacer la mayor cantidad de goles y participar en una buena cantidad de partidos, vine a jugar y a dar lo mejor de mí, sé que el equipo puede necesitarme en cualquier momento y ahí voy a estar”, declaró.

Dijo que durante el tiempo que se encuentra en el fútbol tenía rato sin llegar a un buen club como es el Deportivo Lara. “Por eso debo aprovechar esta oportunidad que Dios me da”, aclaró y agregó que el trabajo reciente del rojinegro es sinónimo de exigencia para cada uno de los que se suman al equipo.

Gilson asume su rol con paso firme. Admite que el Deportivo Lara tiene años haciendo y preparando muchas cosas buenas. Expresó que es un equipo que merece mucho respeto, porque tanto dentro y fuera de la cancha tiene propiedades que lo identifican: responsabilidad y seriedad por parte de su directiva, como también dentro del camerino con los jugadores.

“Pienso que es una institución sólida donde se preocupan por el jugador, es agradable estar aquí y me siento orgulloso”, indicó el atacante y extedió sus impresiones al grupo y agradeció la recepción que le dieron sus nuevos compañeros.

“He visto un grupo muy unido donde cada quién pelea su puesto de fomra sana, donde todos nos apoyamos y salimos hacia adelante en cada entrenamiento. Por eso rescato muchas cosas de esta nueva familia en la que estoy”.

“Gracias a Dios estos días de entrenamiento me han servido para adaptarme a todos, a lo que dice el profesor y me ha ido muy bien. No me queda más que darles gracias a los muchachos por el recibimiento y por compartir sus experiencias vividas dentro y fuera del campo”, reveló el exAragua y Angostura”.

LA LIBERTADORES

Contento de tener oportunidad de jugar en la Copa Libertadores

Gilson está consciente sobre el compromiso más cercano para la plantilla de Brignani, la Copa Conmebol Libertadores, que el ‘Depor’ está en capacidad de avanzar de fase.

“Confiamos mucho en Dios, en el trabajo que se hace, merecemos un buen juego e igual mucho más para una clasificación que no sólo quede en hablar, si no también demostrarlo en el terreno”, subrayó

“Tengo muchas expectativas que pprovocan emoción, jugar este partido internacional es una meta que el jugador desea vivir y sólo queda esperar, para sentir esa satisfacción de estar en la segunda fase”, explicó mientras el equipo continuará sus entrenamientos de pretemporada en el estadio Farid Richa de Barquisimeto.

Antonio José Seijas vía Prensa Deportivo Lara

Foto: Gilson Salazar proviene de Ureña SC