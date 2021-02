Deportivo Lara con grupo de arqueros veloces y potentes

Roberts Rivas, el nuevo entrenador de porteros del Deportivo Lara, dijo que trabaja con un grupo de arqueros veloces y potentes no sólo para la temporada del fútbol nacional, sino para la Copa Conmebol Libertadores 2021.

Luego de casi dos semanas de trabajo, con el técnico argentino Martín Brignani, ha moldeado la metodología del entrenador que es hecha llegar al resto del cuerpo técnico y también a los jugadores.

Rival aprovechó y dio un balance de lo que ha sido el entrenamiento con los jugadores y comentó cómo fue su primera impresión al conocerlos.

Dijo que en principio se comenzó con una rutina de evolución al máximo. “En especial por el poco tiempo que tenemos para el inicio de la Copa Libertadores. Primeramente ví que la mayoría de los muchachos que ya estaban vienen con una buena base, lo que es importante”, expresó.

También aclaró que les he aumentado las cargas a medida que empiezan a pensar en los días del arranque de la temporada y la fecha de la Liberadores. “Se ha trabajado con mucha fuerza, potencia, reacción y los chicos han respondido de buena manera”, precisó.

SE BUSCA QUE LOS PORTEROS AGUANTEN

En cuanto al trabajo físico que forma parte de la metodología del técnico rojinegro, reveló los aspectos en los que se ha enfocado con jugadores y arqueros. “Buscamos que los porteros aguanten lo más que puedan con la parte física, que estén bien en lo muscular y muy bien definidos, para que toleren las cargas que va a pedir el profesor Brignani cuando sea necesario, porque el método utilizado por él es que el portero juegue mucho con la pelota, lo que significa que deben tener las mismas características y bases físicas que tienen los demás jugadores”, indicó.

Rivas hizo énfasis en el importante rol que desempeña el portero larense Luis Curiel para la defensa del arco rojinegro y sus características que son importantes para Brignani. “El grupo de arqueros es muy veloz y potente, sobre todo Curiel que tiene una potencia muy explosiva y eso lo vamos a potenciar aún más para que el equipo juegue con presión alta, con intensidad, que es lo que el profe quiere de él y los demás”.

CURIEL MUY EXPLOSIVO

Sobre Luis Curiel precisó que debe estar muy atento en la parte de atrás, que tenga reacción al momento que haya pelotas detrás de los centrales y que los muchachos se desenvuelvan con las pelotas, puntos que consideramos importantes y que vamos a implementar, además de jugar mucho con la pelota y con los pies”, manifestó.

El preparador de porteros se mostró emocionado por el trabajo de los juveniles en su área, quienes a su parecer han dado la talla en cada uno de los entrenamientos que ha liderado en esta pretemporada.

“Tienen esa evolución para que estén en la parte de arriba. Ramón (Dudamel) y Rafa (Issa) disponen de un buen desenvolvimiento físico, están muy bien definidos muscularmente y se adaptan al trabajo de Primera División. Ambos han tomado su rol con mucha seriedad, se han acoplado a mi metodología de entrenamiento, han aguantado las cargas, lo que me parece importante y me hace pensar que vamos por buen camino”, enfatizó.

El oriundo de Mérida adelantó los objetivos a cumplir por parte de los porteros, el desempeño que espera tener de sus jugadores en la venidera Fase 2 de la Copa Libertadores y la importancia del trabajo en equipo.

“Nuestra mayor expectativa es mantener el arco en cero, es lo que vamos a trabajar y junto con la ayuda de los demás jugadores. El arquero siempre tiene que tener clara esa decisión por la labor de resguardar la seguridad de la arquería y eso es lo que vamos a afianzar, de ser seguro, que participe mucho en el juego, que sea la primera opción de descargue con sus compañeros para cualquier balón que sea complicado y que, sobre todo, tenga la voz de mando para dar ese empuje al equipo”.

De igual forma ofreció detalles de su recibimiento en el “Depor” y del día a día vivido con los jugadores. “La bienvenida al equipo ha sido excelente, el grupo de trabajo que tiene el Deportivo Lara es excelente y el recibimiento de la gente lo he sentido muy humano y me siento feliz, como en casa, y el trabajo diario con los arqueros me ha hecho estar contento para seguir con las expectativas de lograr grandes cosas”.

De paso elevó un mensaje a la afición rojinegra. “Le pido a la hinchada crepuscular que nos acompañe siempre, aún no sabemos como será el formato del torneo, pero que nos den ese apoyo. Hemos visto que a los entrenamientos se acerca mucha gente y nos sentimos muy bien recibidos”, con lo que dio por terminada la entrevista.

El Deportivo Lara continuará con los entrenamientos, donde el cuerpo técnico bajo la dirección de Brignani llevará a efecto los objetivos planteados, a fin de corregir fallas y mejorar tácticas que a la larga beneficien al grupo de manera efectiva.

Antonio José Seijas vía Prensa Deportivo Lara

Foto: Roberts Rivas pendiente del más mínimo detalle