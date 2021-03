El Deportivo Lara pudo competir con un equipo grande de América, como el Santos FC de Brasil, en busca de avanzar en la tercera fase de la Copa Conmebol Libertadores, dijo su técnico el argentino Martín Brignani.

El estratega recordó que luchó hasta el último minuto, pero finalmente en el partido de vuelta de la fase dos, realizado en el estadio Olímpico de Caracas, no pudo a pesar de haber tenido un resultado global de 3-2 a favor del “Peixe”, debido al 2-1 en la ida.

Las aspiraciones rojinegras se vieron cuesta arriba cuando el venezolano Yeferson Soteldo marcó el gol de irse arriba por los visitantes, a través de la pelota fija, con un zapatazo de tiro libre. Pero el ‘Depor’ respondió en el cierre del segundo tiempo con otra oportuna aparición de cabeza del lateral Ignacio Anzola.

Brignani, tras el compromiso, acudió a la rueda de prensa y allí dio sus impresiones sobre lo que faltó para conseguir el objetivo. ”Me parece que en líneas generales pudimos competir contra uno grande de América, logramos superarlo por momentos y terminamos jugando un partido emotivo ante la tranquilidad de buscar la mejor opción. Me parece que en muchas ocasiones no tomábamos la mejor decisión. Pero se compitió, nos faltó el gol para llevarlo a los penales y son esos encuentros que te dejan una enseñanza y nos permiten competir de igual contra los mejores en el plano internacional, sea cual sea el rival, explicó inicialmente el marplatense.

PRESIÓN POR HACERLO BIEN

El estratega fue consultado por la jugada que derivó en el gol de Soteldo y que no dudó en responder con claridad. “Toda la jugada viene de una presión alta que quisimos hacer y es normal que ante la jerarquía de estos jugadores quedemos mal parados, después del pateador y de la calidad de jugador que es Soteldo. Ellos se encuentran con ese gol en el primer tiempo y hasta ese instante no nos habían generado mucho, entonces sólo nos queda felicitarlo por su capacidad”, indicó.

En cuanto a un balance general de la llave, el exEstudiantes de Mérida fue muy autocrítico y a su vez apuntó a los aspectos positivos que mostró su equipo. “Creo que hicimos buenos partidos, sobre todo en el primer lapso allá en Brasil y es posible que en el segundo tiempo Santos nos superó. Ahora en esta ocasión, en el primer tiempo, ellos nos aventajaron, nos faltó tener un poco más dinámica en la recuperación de la pelota. Pero en el segundo considero que el esfuerzo hecho es muy bueno, no nos conformamos porque nosotros queríamos clasificar, seguir y esta es una enseñanza para los jugadores, directivos y nosotros como cuerpo técnico, porque estamos enfocados y competimos, sea cual sea el contrario, podemos tener la ilusión de continuar en copas internacionales”, destacó el DT.

La idea era hacerlo bien contra un rival de mucho roce internacional

SANTOS ESTABA EN JUEGO

Añadió detalles en cuanto el estado de ambos conjuntos, teniendo en cuenta que Santos hasta hace poco se encontraba en competición del torneo doméstico y en Venezuela aún no inicia el campeonato 2021. “Hubo muchas diferencias, nosotros todavía no estamos en el torneo nacional, Santos sí. No tuvimos balones de la copa, solamente llegaron diez, que tuvimos que entrenar con eso diez minutos en Brasil. Y la diferencia de jerarquía también pesa en este nivel. Nosotros, en general, creo que nos vamos conformes con el desempeño de los jugadores, los felicito por el juego que hicieron, y te queda esa sensación en que hay que volver a luchar en el torneo nacional para estar en copas internacionales el año que viene”, agregó.

En su último análisis y marcó la vista en el guión inicial que se buscó proponer ante el equipo de Ariel Holand. “Lo que pasa es que nosotros queríamos mantener el cero en nuestro arco en el primer tiempo, mientras fueran pasando más los minutos seguramente íbamos a ir dominando más el juego. Estábamos jugando contra el subcampeón de América y era lógico que por la superioridad, por su jerarquía de jugadores y lo colectivo, nos pudiera llevar a lo que hicimos en el primer tiempo, pero a pesar de todo no nos habían generado ocasiones de gol, se encuentran con una de pelota parada y después de ahí hubo que replantear todo y pienso que lo hecho en el segundo tiempo nos alcanzó para tener la ilusión hasta el último minuto”, precisó.

‘DEPORT’ AHORA POR SU LIGA

El Deportivo Lara proseguirá sus entrenamientos en la ciudad de Barquisimeto, ya teniendo como principal frente el inicio de la Liga Futve en el mes de abril.

Antonio José Seijas vía Prensa Deportivo Lara