Deportivo Lara vence en Copa Santa Lucía

El Deportivo Lara arranca con victoria en de Copa Santa Lucia, torneo invitacional organizado por la Academia Rey al derrotar con sólido marcador de 3-1 al equipo A de la Selección Sub-20 de Venezuela, triunfo que fue lograda gracias a los goles de Christopher Rodríguez, Darwin Gómez y Gilson Salazar.

En un partido que inicia con mucho dinamismo, los dirigidos por Martín Brignani serían los encargados de mostrar el dominio en la tenencia del balón y de buscar el gol desde el silbato inicial. La primera anotación del partido para el “Depor” llegaría al minuto 15´, tras una buena jugada a pelota quieta, Christopher Rodríguez con un potente cabezazo colocaría el 1-0 en la pizarra.

Con la anotación los crepusculares no detienen su ritmo arrollador en el área Vinotinto, logrando así un par de oportunidades claras de aumentar el marcador, no obstante; la segunda diana para el once rojinegro llegaría al finalizar el primer tiempo, cuando Darwin Gómez lograría rematar una pelota mal despejada y con un tiro rasante y ajustado rompería la telaraña para el 2-0 favorable al cuadro larense.

Al regreso de los camerinos el Deportivo Lara extendería el marcador recién comenzado el complemento cuando Gilson Salazar sería el encargado de facturar la tercera diana crepuscular. Entre tanto el elenco Vinotinto no se iría sin marcar en la tarde de este jueves, el juvenil Kevin Díaz lograría aprovechar un error en la defensa larense y poner el 3-1 final.

El segundo compromiso para el “Depor”, será la noche de este viernes cuando toque medir fuerzas ante el Portuguesa FC, duelo que se estará realizando en la cancha del Centro Luso Larense a las 07:30 pm./JU

Foto: Prensa Deportivo Lara