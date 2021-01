Djokovic y Nadal se alistan para el Abierto de Australia

Luego de concretar la cuarentena de dos semanas, el actual número 1 del mundo en la ATP, el serbio Novak Djokovic solo jugó este viernes un set debido a una fatiga muscular, en un torneo de exhibición en Adelaida, mientras que Rafael Nadal (N.2) se impuso a Dominic Thiem (N.3).

Djokovic ganador de 17 torneos del Grand Slam, no se presentó para jugar el primer set contra el joven italiano Jannik Sinner, solo unas horas después de haber comenzado a disfrutar de su libertad tras dos semanas de cuarentena -con excepción diaria de cinco horas para entrenarse.

“Siento no haber podido entrar en la cancha desde el comienzo. He tenido que hacer una sesión con mi fisioterapeuta, no me sentía en la mejor forma en los últimos dos días”, explicó el campeón defensor del Abierto de Australia, tras ganar 6-3 la manga ante Sinner.

Por su parte el español Rafael Nadal se impuso al austriaco Dominic Thiem en dos sets por 7-5 y 6-4. En su primer partido de este 2021 Nadal estuvo muy acertado con el servicio y agresivo cada vez que jugaba sobre la red. A pesar de la falta de rodaje, el partido tuvo buen ritmo y un juego notable./JU

Foto: AP News