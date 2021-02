El “Buda” Torrealba prepara al once crepuscular

Los jugadores rojinegros se concentran en el estadio Farid Richa de Barquisimeto, sede de la práctica larense, bajo las indicaciones del asistente técnico José “El Buda” Torrealba.

A la espera de la llegada del director técnico Martín Brignani a suelo venezolano, Torrealba tomó las riendas del cuadro crepuscular. Su experiencia como jugador del Depor le da un plus a esta etapa, lo que asume como un nuevo reto personal y profesional.

“Estoy agradecido por la posibilidad de volver, yo cuando llegué aquí por primera vez decía que venía a casa porque toda la familia de mi padre es de acá y vive muy cerca del Estadio Metropolitano, entonces es volver a casa. De alguna manera lo que me pasó cuando tuve mi primera oportunidad con Estudiantes se repite con el Deportivo Lara, así que muy feliz y muy agradecido con esta oportunidad. Veo lo mucho que ha cambiado la institución, eso me llena de mucha alegría y mucha satisfacción de estar acá, viendo cómo han evolucionado”, comentó el ex jugador del once crepuscular.

“Del primer entrenamiento puedo decir que es un encuentro con el grupo, por ahora es muy numeroso por la cantidad de jóvenes que se están observando; los profesionales también vienen de una inactividad de unos cuarenta días, entonces la idea es hacer un proceso de adaptación que el tiempo no nos permite que sea muy largo, pero ahí vamos viendo, atendiendo como grupo y viendo los que se van a quedar de alguna manera de forma definitiva con el resto de la plantilla, obviamente con el aval de Martín -Brignani- que ya debe llegar al equipo”, indicó el nativo de Acarigua./JU

Foto: Prensa Deportivo Lara