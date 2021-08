Emma Coburn descalificada por pisar fuera de pista

La estadounidense Emma Coburn, de 30 años, el miércoles no las tuvo todas consigo en los 3.000 metros con obstáculos de los Juegos Olímpicos, no sólo al no poder salir entre las primeras, sino que pisó fuera de la pista y fue descalificada.

La ugandesa Peruth Chemutai (9:01.45), la norteamericana Courtney Frerichs (9:04.79) y la keniana Hyvin Kiyeng (9:05.39) fueron las encargadas de ocupar los tres primeros puestos, para oro, plata y bronce en el podio.

Coburn decepcionó por completo, porque fue bronce en los Juegos de Río 2016, oro en el mundial de Londres 2017 y plata en el de Doha 2019. Pensaban que había llegado en el 14to lugar con tiempo de 9:41.50, pero una revisión fílmica reveló el foul o la falta y por eso la comisión técnica de la prueba decidió descalificarla.

Antonio José Chacón

Foto: Emma Coburn no pudo mostrar su reconocida calidad