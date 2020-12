Entre intervención, lucha y vacío de poder, la FVF llega a 95 años

La Federación Venezolana de Fútbol arribó este martes 1 de diciembre a su 95 aniversario como la máxima autoridad de la disciplina en el país, aunque su situación actual se encuentra en un torbellino de polémicas.

Su historia

Todo comenzó un 1ro de diciembre del año 1925, cuando varios dirigentes de clubes amateurs conformaron la Asociación Nacional de Fútbol (ANF).

Luego, en 1951, por resolución de la Junta Militar que gobernaba Venezuela en ese entonces, y a través del Instituto Nacional de Deportes, adoptaría su actual nombre de Federación Venezolana de Fútbol y se incorporó a la FIFA y a la CONMEBOL en 1952 y 1953 respectivamente.

Su primera participación en torneos oficiales de la FIFA fue en 1965, cuando Venezuela intervino por primera vez en las Eliminatorias Sudamericanas al Copa Mundial de Fútbol de 1966.

En 1964, con la inscripción del Deportivo Italia (representante del Fútbol de colonias en Venezuela), la Federación Venezolana de Fútbol fue la última en sumarse al principal torneo de clubes de CONMEBOL: la Copa Libertadores de América, y en 1967 tomaría parte del último Campeonato Sudamericano de Naciones (Actual Copa América), el cual se celebró en Montevideo, Uruguay ese año.

A nivel de clubes, en 1995, luego de la desaparición de la Liga de Fútbol Profesional de Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol comenzó a hacerse cargo de los campeonatos del balompié profesional, a través de la Comisión de Torneos Nacionales.

Dicha comisión, que en la actualidad se denomina Comisión de Competiciones de Clubes, controla los campeonatos de la Primera División, Segunda División y Tercera División, así como los siguientes torneos de categoría de límite de edad: la Serie Nacional de Filiales (Sub-18 y Sub-20) y la Serie Interregional (Sub-18 y Sub-20).

A partir de la Temporada 2013-2014, estos dos últimos torneos pasaron a ser organizados por la Comisión de Fútbol Aficionado, a la cual se adhirió también el Campeonato Liga Nacional Sub-14 y Sub-16, anteriormente coordinado por la Comisión de Asociaciones.

Estos campeonatos fueron unificados para el Torneo de Adecuación 2015 y a partir de la temporada 2016 contó con dos divisiones, siempre con las categorías Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Sub-20.

Problemas federativos más recientes

La FVF ha sido un dolor de cabeza para el fútbol venezolano en los últimos años, por sus problemas federativos y las consecuencias que ha tenido que pagar el deporte en la nación.

En 2015, el presidente de turno, Rafael Esquivel fue detenido por el FBI en Suiza corrupción, involucrado en el escándalo del ‘FIFA Gate’, estuvo en el cargo de presidente por casi 30 años y monopolizó el puesto cada vez que habían elecciones.

Desde su arresto, las cuentas de la federación quedaron congeladas por la FIFA para efectos de investigación, por lo que la FVF ha tenido que subsistir de los ingresos que aporte el gobierno nacional.

Tras la salida de Esquivel, su sucesor fue el vicepresidente, Laureano González, quien tuvo en su plancha al ministro chavista Pedro Infante y formó como segundo vicepresidente de su periodo, provocando un intromisión del gobierno dentro de la federación.

En 2020, Laureano dejó la presidencia por problemas de salud y quedó al mando el vicepresidente Jesús Berardinelli, federativo que siempre estuvo al pendiente del principal puesto de la FVF, sin embargo murió meses después de su oficialización como presidente encargado tras un paro cardíaco.

Por el vacío de poder, la FIFA decidió intervenir a la FVF ya que no había una autoridad competente que fuera apta para el cargo. Colocaron una comisión regularizadora comandada por Laureano González, quien tuvo que regresar al puesto por ser el más idóneo según las políticas de FIFA hasta que hayan unas nuevas elecciones.

Desde su llegada nuevamente a la federación, ha reiterado en múltiples oportunidades que la FVF no tiene dinero y que los patrocinantes (todos del Estado), no están al día, como efecto acarrean deudas con jugadores por premios por participación en competiciones internacionales, deuda con el exentrenador Rafael Dudamel y su cuerpo técnico y el actual seleccionador José Peseiro, quien no ha recibido sus pagos desde que asumió al cargo desde febrero.

Daniel Sosa (@iamdanisosa)

Foto: Archivo