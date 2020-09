Equipo de voleibol olímpico nacional retoma sus entrenamientos

La selección nacional de voleibol masculina, equipo que se encuentra clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio, retomó los entrenamientos en el Gimnasio “Gastón Portillo” del Instituto Nacional de Deportes.

José “Chema” Carrasco, capitán del conjunto que logró el pasado 13 de enero el boleto a la magna justa deportiva universal tras 12 años de ausencia de Venezuela en la disciplina desde que elsexteto varonil lo hizo en (Beijing 2008), precisó que “estábamos muy ansiosos de volver a entrenar. Han sido meses muy difíciles por la situación que atraviesa Venezuela producto de la pandemia, pero nuestra responsabilidad con el país es llegar en forma deportiva óptima a Tokio”.

El armador nacional, se mostró contento por volver a la cancha en su tierra. “Esto ya es un paso. Nosotros estábamos muy preocupados porque ya queda menos de un año para el torneo olímpico, pero volver al gimnasio con todas las medidas de seguridad que corresponde es clave. Mis compañeros se van a ir sumando poco a poco”, apuntó.

Venezuela competirá en el Grupo A de la décimo quinta edición del voleibol de los Juegos Olímpicos, que el año próximo concentrará en el Arena de Ariake de Japón a los criollos en primera instancia frente a los locales el 24 de julio. El resto del calendario se jugará así: Irán vs Venezuela (26/07/21), Polonia vs Venezuela (28/07/2021), Canadá vs Venezuela

(30/07/2021) e Italia vs Venezuela el día 1 de agosto.

Julio Urdaneta con información del IND

Foto: IND

