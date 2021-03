Equipo naranja blindado… Síntesis deportiva por Avelino Avancín

UN PLANTEL blindado y súper compacto el que está armando el Deportivo La Guaira, con la misión de revalidar la estrella. Francisco Pol, Carlos Cermeño, Henry Pernía, Agnel Flores, Adrián Martínez, Ronaldo Lucena y el veloz Dany Cure, son algunos de los nuevos refuerzos de la maquinaria naranja, bajo la conducción del estratega sucrense Daniel Farías, a la caza de más títulos para esta joven institución, que tiene como sede para los entrenamientos, el moderno complejo deportivo ubicado en Santa Rosa de Lima… LA PRESENCIA de Edwin Peraza en la ultima línea, fortalece al Monagas. El defensor se pone a tono con la tropa que dirige Jhonny Ferreira. “Espero estar en forma rápidamente y aportar grandes cosas al equipo, tenemos material para dar la pelea”, acotó… CÉSAR ‘MAGO’ MARTÍNEZ aspira a marcar muchos goles con Portuguesa. El ariete confiesa que cuentan con jugadores de amplia experiencia y están para grandes cosas. El delantero ha sido monarca en cuatro ocasiones en el balompié criollo y dice estar súper motivado con el plantel rojinegro, que dirige técnicamente el veterano José Alí Cañas. La franquicia llanera fichó recientemente a dos paraguayos. He oído muy buenos comentarios del zaguero central Samuel Cáceres, quien sería uno de los mariscales del cuadro cinco estrellas… ESTUDIANTES DE MÉRIDA continua sumando piezas a su arsenal. El cancerbero Alejandro Araque manifiesta sentirse muy contento por el trabajo que vienen efectuando en la continuación de la pretemporada. “En los últimos años hemos venido peleando por los primeros lugares y esto es una muestra de progreso, en lo personal mi meta es seguirme superándome. No hay conjunto pequeño y hay que jugar duro”, aseveró el guardameta. Los pupilos de Leonel Vielma están en deuda con su fanaticada… EL ZAMORA apuesta a gran parte de su cantera. Rodolfo Marcano, nativo de la localidad de San Silvestre, está muy ansioso por ser titular y ayudar a la furia llanera… LAS AUTORIDADES de la Federación deben poner mano dura contra las organizaciones insolventes y presionar para que aquellos conjuntos que deban no los dejen competir en el torneo que se avecina, el que no pague no participa, ¿que les parece la idea apreciados lectores?… VARIOS ENTRENADORES confirmados para la venidera edición de la Superliga. Pablo Favarel buscará ser monarca nuevamente con Sspartans, Carlos Gil quiere lo propio con Gigantes, Nelson “Kaco” Solórzano tiene como meta ser protagonista con Cocodrilos, Supersónicos se hizo de los servicios del gaucho Lucas Zurita, Henry Paruta estará con Brillantes, Mario Andriolo de Uruguay listo con Héroes, Taurinos le dio las riendas al siempre valioso Néstor ‘Che’ García, Manuel Berroteran tiene un gran reto con Broncos, Iván García entusiasmado con Indios, al igual que Néstor Salazar con Bucaneros y Guaiqueríes tendrá como timonel a Nicola Casalánguida. Los insulares aumentan su poderío tras hacerse de los servicios de Heissler Guillent, uno de los mejores bases del continente. Los demás clubes harán anuncios importantes entre semana… JUAN CARLOS CUENCA el propietario de Centauros tiene varias sorpresas. Cuenta que se hará de los servicios de tres basqueteros nativos que se encuentran en el extranjero y quienes serán de gran ayuda para este quinteto que viene de obtener la tercera casilla. El viernes comienzan a prepararse en el gimnasio ‘Lara Figueroa’… JOSE ALTUVE con la firme misión de reivindicarse. El segunda base de los Astros de Houston, estuvo apagado en la temporada anterior, cuando apenas ligó para .219. Las molestias físicas opacaron su desempeño. Otro que está obligado a elevar su promedio es Eugenio Suárez, que bateó para .202 con los Rojos, sin embargo fue el líder de la escuadra en cuadrangulares (15) y carreras impulsadas (42). Al guayanés lo alternarían entre tercera y el campocorto… EL VALENCIANO Eduardo Rodríguez será uno de los grandes bastiones en el bullpen de los Medias Rojas de Boston… A RITMO récord sigue progresando Yulimar Rojas. Asombra la evolución de la campeona mundial del salto triple, orgullo venezolano de inmensa jerarquía, quien sigue volando por encima de los 15 metros, imponiendo marcas universales y haciendo historia, producto de la constancia y disciplina… SE TERMINÓ el espacio… MIS respetos para todo el país.