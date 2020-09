Estadía de Tomás Rincón en el Torino es cada vez es más incierta

El futuro del capitán de la selección de Venezuela, Tomás Rincón, en el Torino sigue incierto, aunque el entrenador del Toro, Marco Giampaolo ratificó su confianza sobre el venezolano, la prensa de Turín reseña que no es el jugador indicado para el planteamiento táctico del entrenador.

Los medios de comunicación italianos que siguen de cerca al cuadro granate, insisten con la proyección que Rincón posiblemente dejará el club en este mercado de fichajes.

Tras el primer partido que se cerró con derrota mínima ante a Fiorentina, los portales electrónicos de la ciudad de Turín analizaron lo que fue el accionar del criollo.

Y destacaron que “En cuanto a Rincón, el partido ante Fiorentina confirmó lo que ya se desprende de los amistosos veraniegos: el club tiene una necesidad vital de un mediapunta y no se le puede pedir al venezolano que ocupe un rol que no está en sus cualidades. Y ciertamente no es culpa suya: sobre el terreno de juego siempre va hacia adelante, el compromiso y la profesionalidad nunca han estado en duda pero ahí en el medio, (el DT) Marco Giampaolo, necesita mucho más”.

Varias semana atrás, vinculaban al Vinotinto confirmaron que el Genoa estaba interesado por sus servicios.

A su uso en campo se suma el hecho que aumentó la competencia en roles de volante de primera línea.

“Giampaolo está muy contento con Rincón, pero si encontramos un jugador joven como opción para la creación, podría ser la mejor solución”, explicó Urbano Cairo, el presidente del club.

“Uno es profesional y está en capacidad de aprender a pesar de la edad. Por eso tratamos de cumplir con los roles nuevos”, dijo el criollo a los medios de la ciudad.

DS

Foto: Agencias