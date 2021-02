Estrictos protocolos de bioseguridad en Juego de Estrellas de la NBA

El Juego de Estrellas de la NBA en Estados Unidos está programado para realizarse el próximo domingo 7 de marzo en el State Farm Arena de Georgia en Atlanta, mientras la National Basketball Association informó que tomará estrictos protocolos de bioseguridad en resguardo de los jugadores.

Sí habrá fiestas durante el fin de semana del Todos Estrellas, pero los jugadores que no participen no podrán acudir. Aquellos que sí lo hagan tendrán que permanecer en sus hoteles cuando no estén en la arena, informó la Liga a los equipos,

Los jugadores y entrenadores, que formen parte o no de los eventos del Juego de Estrellas seguirán sometiéndose a diario pruebas diagnósticas de Covid-19.

La NBA y el Sindicato de Jugadores acordaron dichas medidas, recalcó la Liga en un comunicado en el que detalló los protocolos de salud y seguridad que se aplicarán durante la pausa. La Liga planea anunciar a los titulares para el Juego de Estrellas este jueves, en tanto los reservas se darán a conocer el martes 23 de este mes.

La primera mitad de temporada concluye el 4 de marzo, y los participantes a los eventos del Juego de Estrellas llegarán dos días después a Atlanta. El juego y los concursos de habilidades se efectuarán el 7 de marzo, y algunos equipos reanudarán sus actividades el 10 de ese mes, un día antes de lo previsto. Otros retomarán la temporada el 11 o el 12.

TRASLADO EN AUTOS O AVIONES

Los participantes viajarán a Atlanta en autos o aviones privados proporcionados por la NBA, y deben llegar antes de las 7 de la noche del 6 de marzo. Se someterán a pruebas diagnósticas esa noche y una vez más la mañana del juego.

Cada jugador puede llevar a cuatro invitados, incluyendo familiares, amigos cercanos, agentes o proveedores de cuidados infantiles. En algunos casos, los jugadores podrán contar con seis invitados, siempre que los nombres adicionales sean de sus hijos.

Todos los invitados deberán hacer cuarentena en casa por siete días, salvo para actividades esenciales, a partir de este 27 de febrero, y arrojar cuatro pruebas negativas entre el 2 y el 5 de marzo.

Los jugadores que no son parte de los eventos pueden viajar dentro del país, incluyendo a Hawai, Puerto Rico y las Islas Vírgenes durante el receso. Pero deberán hacerlo en avión y a residencias privadas, no en vuelos comerciales ni a hoteles o resorts.

Se seguirán aplicando los restantes protocolos implementados para la temporada, como prohibir la visita de jugadores y entrenadores a bares y centros nocturnos, o participar en “reuniones en interiores de 15 personas o más”.

Todos los jugadores deberán estar en la ciudad en la que su equipo reanuda la temporada, dos días antes de su primer juego tras el descanso obligado.

