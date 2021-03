Exesposa de Maradona acusa al abogado Matías Morla de secuestro

Claudia Villafañe, exesposa de Diego Maradona entre 1989 y 2003 y madre de Dalma y Gianinna, dijo este martes 2 de marzo que al astro del fútbol lo tenía “secuestrado” su abogado Matías Morla.

Villafañe llamó por teléfono a América, canal de noticias de Argentina en el que estaba Mauricio D’Alessandro, abogado de Morla, que es señalado por la familia como uno de los responsables de la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020 por paro cardiorrespiratorio a los 60 años.



“Me quiere hacer quedar como la villana de la partida y la verdad que no lo soy, él (D’Alessandro) lo sabe. Está defendiendo a una persona que tenía a Diego secuestrado. No puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo”, sostuvo Villafañe en su acusación telefónica.



La exesposa de Maradona dijo que tenía una buena relación con el campeón del mundo, a pesar del enfrentamiento judicial que tenían en el aspecto económico.



“Estaba enojado en un expediente pero después me veía y me abrazaba y bailaba conmigo, pero ustedes no se enteraban. Yo sí hablaba con Diego, aunque no lo hacíamos público y teníamos juicios de por medio. Sabíamos dividir muy bien todo”, explicó. /JU

Foto: AP News