Finaliza fase de grupo del Torneo FIFA 21

Tres días duró la fase de grupos del Torneo FIFA 21 evento organizado por Manager Logistic Sport en alianza con la Liga Internacional que se lleva a cabo en el Hotel Tiffany, donde 32 gamers han hecho del segundo certamen de eSports un campeonato competitivo.

Finalizada la fase de grupos y conociendo los protagonistas de los octavos de final, se ve cómo destacan los cabeza de cada llave, ya que cada uno ha logrado ser líder invicto en excepción de Iovanny Yacovonne del grupo B que ganó dos de los tres encuentros y perdió contra su hermano Lussiano (2-4).

“Fue muy buena la primera fase y a la vez muy difícil, no creí que iba a clasificar de primero porque me tocó un grupo muy fuerte, así que me siento feliz de haber sido primero de grupo”, comentó Iovanny Yacovonne.

Los tres protagonistas que ocuparon el pódium del torneo pasado lograron clasificar con Santiago Galdames que perdió su invicto y clasificó de segundo del grupo C con 6 unidades. Mientras, Hermes Pérez es líder del grupo A y Lussiano Yacovonne segundo del grupo B por diferencia de goles ante un Henry Tawil que logró conseguir la misma cantidad de puntos.

“Había jugado una sola vez FIFA 21 y mayormente juego con el Real Madrid en el FIFA 20, pero en este nuevo juego el equipo español es muy diferente, por eso preferí elegir al Paris Saint-Germain, creo que eso fue lo que mejoré del torneo pasado”, destacó Luissiano Yacovonne quien fue tercer lugar del primer Torneo eSports de la Liga Internacional.

Julio Urdaneta

Foto: @ligainternacional