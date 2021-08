Francia-Suecia, Noruega-Rusia semifinalistas en balonmano

Francia-Suecia y Noruega-Rusia desde el miércoles son semifinalistas en el balonmano femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras los triunfos de Francia vs Holanda 32-22, Suecia vs Corea del Sur 39-20, Noruega vs Hungría 26-22 y Rusia vs Montenegro 32-26.

Francia, Noruega y Rusia están de vuelta a esas instancias, luego de sus actuaciones en los de Río 2016. Holanda o Países Bajos fue el único combinado que no repitió al caer contra Francia, que en Brasil también lo dejó sin poder estar en la final.

Noruega-Rusia reeditan prácticamente la final de Río, donde la segunda se tituló por un punto, 38-37, en un partido no apto para cardiacos. Noruega tuvo el reinado por ocho años, cuando aseguró el oro en los Juegos de Beijing 2008 y los de Londres 2012. Su contraria es campeona defensora y está en su momento.

Foto: Las francesas quieren ser vedettes en estos Juegos