Fundación René Gómez relanza actividad futbolística

René Gómez es un entusiasta y motivador entrenador de futbol. Desde hace dos años años entrena al Deportivo Lara, y siempre ha impulsado con ahinco esta disciplina deportiva en parroquia Agua viva, de Palavecino.

Su inquebrantable labor se remota al 2010 cuando empezó a dirigir el club deportivo Vallecito. Posteriormente, a ahondado su trabajo con el Deportivo Lara entre 2011 y 2014, y desde 2018 hasta la actualidad.

En la academia de Puerto Cabello, en el Club Madeira inclusive le han permitido tutelar la selección de sordos en los juegos Panamericanos, Suramericanos, y así en Mundiales hasta juegos Olímpicos con la selección de Venezuela, dejando en alto el pabellón nacional.

Desde hace unos meses se propuso crear una fundación que hoy por hoy le da un viraje organizacional, con la incorporación de 150 niños y 30 niñas, los cuales se dejan ver en el campo deportivo Juan Vásquez Suarez, de la población aguaviveña.

La Fundación René Gómez con personal

La fundación goza de una plantilla de entrenadores y personal de apoyo entre los cuales están: siete profesores, tres profesoras, dos delegadas y una secretaría quienes se reúnen en el Club el Paradero de Agua Viva, pero actúan sobre varios sectores de la parroquia como Agua viva, La Cruz, Las Tunas, Vallecito, Las Cuibas.

Gradualmente, aspira que se vayan agregando otros lugares.

Con orgullo muestra resultados en la Sub 6, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, tanto en masculino como el femenino.

Acompañándolos en esta titánica tarea están: Dayana Frías, Renni Gómez, Manuel Rodríguez, Nelson Sequera, Franklin Rodríguez, Kevin Sequera, Luigi Sequera, Ligia Rodríguez, Rosanna Canela, Jesús Yepez, Jesús Perozo y Luis Linarez.

Por ahora algunos días y horarios

Oficialmente, los días jueves y sábado inician las fases de entrenamiento. Desde las 8:30 AM, el estadio de Agua Viva está dispuesto para mostrar las destrezas de quienes allí se reúnen, solamente en semanas de flexibilización.

Sus aspiraciones, una vez suspendida la cuarentena, es iniciar un entrenamiento los días martes, miércoles y jueves, desde Las 3:00 PM hasta las 6:00 PM.

Un llamado a los entes

Por ser una fundación sin fines de lucro, la Fundación René Gómez no tiene apoyo de entes públicos ni privados, pero no descartan de hacer un llamado general a cualquier institución, empresa o ente interesado en otorgar cualquier aporte en materiales, y de este modo poder seguir impulsando el tradicional juego de futbol en el ámbito de la parroquia Agua Viva.

Para cualquier donación pueden comunicarse con los teléfonos: 04267526297 Prof. René Gómez, y 04120566630 Prof. (a). Dayana Frías.

Con foto y texto: José Luis Sotillo J.