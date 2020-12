Futbolista española se niega a rendir homenaje a Maradona

Un hecho que ha causado polémica en las últimas horas ha sido la decisión de la futbolista española Paula Dapena, quien se negó a guardar un minuto de silencio por el fallecido astro argentino Diego Armando Maradona cuando su equipo Viajes Interrías FF iba a disputar un partido amistoso contra el Deportivo de La Coruña.

La futbolista de 24 años explicó cuáles fueron sus motivos para no ser parte del homenaje. Ella manifestó que el pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el cual no hubo ninguno de estos gestos por las víctimas, entonces no le parecía hacerlo por un “maltratador”.

“Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador”, dijo Dapena.

La atleta reprochó el comportamiento de Maradona hacia las mujeres, reconoció que fue un deportista “con unas cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares”, pero expresó que “no se le puede perdonar todas las barbaridades que cometió” fuera de los terrenos de juego.

“Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él”, detalló.

Ha recibido amenazas de muerte

Muchos seguidores del astro argentino, les ha parecido una ofensa la decisión de Lapena, al punto de que la han amenazado de muerte en redes sociales.

Entre las amenazas por su acción en el homenaje al ’10’, ha recibido mensajes como: “Te voy a mandar a tres negros a que te violen”, “Vas a morir por insultar al Diego”.

“He hecho capturas para intentar denunciar esas amenazas, pero no me van a callar. Lo he hecho convencida porque tengo mis ideales. No me van a callar”, explicó Paula.

“Me reafirmo totalmente de haberlo hecho y lo repetiría una y mil veces más”, comentó la futbolista de 24 años.

Para Paula, las acusaciones de maltratador y violador pesan más que la figura de Diego dentro de los terrenos de juego y por ello en el partido entre el Deportivo Abanca y el Viajes Interrías FF, club en el que milita la futbolista, se sentó de espaldas mientras sus compañeras permanecían de pie.

DS con información de EFE y Sport

Foto: EFE