Hurtan bicicleta del ciclista de BMX Edy Alviarez en la Villa Olímpica de Tokio

El ciclista profesional de BMX venezolano, Edy Alviarez, vivió un hecho insólito dentro de la Villa Olímpica de Tokio, según denunció su compañero Daniel Dhers, al deportista le hurtaron su bicicleta mientras desayunaba.

El reconocido ciclista venezolano realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram para contar el hecho.

“Este personaje es de Catia, no lo roban en Catia, no lo roban en Petare, no lo roban en la plaza de Chacao, lo roban en Tokio dentro de la Villa Olímpica, o sea lo más imposible del universo”, indicó Dhers, ‘chalequeándolo’ mientras que ambos se reían irónicamente del caso.

“No puedo creer lo que pasó. Nos despertamos como un día cualquiera a las 5:00 am, fuimos a desayunar Edy y yo. Cada vez que vamos al comedor dejamos las bicicletas afuera con todas las que están allí; estuvimos como 40 minutos y cuando salimos la bicicleta de Edy Alviarez se la robaron, no estaba, se desapareció”, indicó.

Destacó que la situación fue notificada al Comité Olímpico de Venezuela y se están encargando de rastrearla.

“Suponemos que es que como las bicicletas están afuera, alguien de seguro fue y la agarró pensando que son para todo el mundo. Esperamos que aparezca”, sostuvo.

