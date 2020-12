Imágenes del deporte trastornado en 2020 por el Covid-19 captadas por AP

Rafael Nadal apretando otro trofeo del Abierto de Francia, Bayern de Munich proclamándose campeón de Europa y la euforia de Patrick Mahomes, luego de una gran jugada en el Super Bowl, captados por AP en un mundo deportivo transtornado en 2020 por la pandemia del Covid-19.

Los rostros del deporte en este año, nuevos y conocidos, resultaron familiares. Pero las imágenes que definieron el 2020, dentro y fuera de las canchas, pistas, diamantes y campos alrededor del mundo, sin duda que no lo fueron, entres esos muchos eventos sin público.

Y desde cada rincón, los fotógrafos de The Associated Press estuvieron presentes para captarlas. Dos personas en Tokio, sentadas frente a los anillos olímpicos de unos Juegos Olímpicos que no pudieron disputarse debido al Coronavirus.

Jugadores de Magic y Nets arrodillados frente al logo Black Lives Matter, previo a inicio de juego de la NBA el 31 de julio

Jugadores de la NBA alienados frente a la frase Black Lives Matter o vidas negras importan. Las desiertas gradas del estadio Oracle en San Francisco, con el cielo de color naranja de los incendios forestales en California. Naomi Osaka y sus mascarillas en el Abierto de Estados Unidos para advertir sobre la injusticia racial. El empleado del estadio de béisbol caminando entre hileras de cartulinas en las butacas.

El Covid-19 alteró los calendarios, pero el deporte persistió. Mookie Betts rugiendo al recorrer las bases en un juego de la Serie Mundial, que completa una abreviada temporada.

Dustin Johnson colgándose el chaleco verde tras una actuación sin precedente de un Masters de golf en Augusta que se disputó en otoño en vez de primavera. LeBron James y los Lakers conquistando un título en un mes del año en el que habitualmente da comienzo a la pretemporada de la NBA.

El deporte nunca presagió esto. Gracias a los fotógrafos de AP, pudimos verlo todo

Texto-foto: Associated Press