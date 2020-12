Investigan a directivo de Juventus por intento de contratar a Luis Suárez

La Juventus reveló ayer que un miembro de su directiva está siendo investigado como parte de una pesquisa penal relacionada con un intento del club para firmar al uruguayo Luis Suárez.

Por medio de un comunicado, la Juve indicó que su director deportivo, Fabio Paratici, ha sido notificado sobre su implicación en una investigación de la fiscalía de la ciudad de Perugia.

Suárez fue ligado a una transacción en septiembre del Barcelona a la Juventus, nueve veces campeón defensor de la Serie A.

El delantero uruguayo inició el proceso para obtener un pasaporte italiano que facilitaría ese paso, y presentó un examen de idioma italiano que presuntamente fue preparado para él.

Si Suárez contara con la ciudadanía italiana, no necesitaría ocupar uno de los puestos de la Juventus asignados para jugadores provenientes de países que no forman parte de la Unión Europea. El canje no se concretó y Suárez terminó sumándose al Atlético de Madrid.

La Juventus informó que “reitera fuertemente la corrección del trabajo de Paratici y confiamos en que las investigaciones en curso ayudarán a esclarecer su posición dentro de un periodo razonable”. Paratici es un exjugador que ha trabajado por 10 años con la Juventus.

Assciated Press