José Peseiro: “Nuestro planteamiento no fue el mejor y debemos evaluar el partido”

Tras la derrota de La Vinotinto 3-0 ante Colombia, la noche del viernes en Barranquilla en el inicio de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022, el técnico José Peseiro destacó y criticó el desempeño del equipo, luego de su primer partido como entrenador.

El portugués habló sobre cómo La Vinotinto salió ante Colombia, “Nosotros no salimos a jugar atrás y a especular. Lo hicimos proponiendo y Colombia aprovechó su contrataque. De tres, nos hicieron dos goles”.

El lusitano aclaró que el sistema táctico no fue el más adecuado con tan poco tiempo de trabajo, “La idea de ir 4-2-3-1 no ha sido la mejor y de eso estamos seguros. La coordinación de Tomás Rincón, Yangel Herrera y Jefferson Savarino no se ha hecho bien, Savarino se quedaba un poco adelante y no cerraba los espacios. No entrenamos bien”, indicó el técnico.

Sin embargo, Peseiro dijo que el planteamiento se puede aplicar mejor con un poco más de entrenamiento detallado, “Debemos evaluar y ver el vídeo del partido y ver las fallas, tenemos condiciones para jugar con este sistema, entrenando más podemos aplicar el 4-2-3-1y defender mejor. Hay que trabajar en en el acompañamiento defensivo para hacerlo bien”, recalcó.

Este martes Venezuela jugará ante Paraguay su segundo partido de local en Mérida. Antes, La Vinotinto tendrá otros tres días de preparación con su plantilla completa, “Ante Paraguay, tendremos más tiempo de entrenamiento con jugadores que veremos. Sé que tengo los jugadores para poder trabajar bien”, destacó.

Daniel Sosa (@iamdanisosa)

Foto: vía selección de Venezuela