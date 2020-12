Juan Vené: 40 millones por temporada quiere ahora Trevor Bauer

Carol Gables, Florida. (VIP-WIRE).



“Eso de “Año Nuevo vida nueva” no es verdad. Al irse este horrible año y llegar 2021, uno es más viejo, no más nuevo”…



Armandina Cisneros de Uslar. Esta noche no me esperes, porque ya estoy aquí. ¡Feliz Año! Y no se olviden de mandar hasta el más allá de bien lejos al coronavirus… Digo yo, ¿no?



La Pregunta de la Semana…: Los Yankees están valorados, según Wall Street y entorno, en 3 mil millones de dólares. Y hoy, 31 de diciembre 2020, hace 106 años que fueron vendidos. ¿Por cuánto?



La Respuesta. Los vendedores fueron Franco J. Ferrell y Wiliam S. Davery, los compradores, dos militares, el coronel, Jacob Ruppert, y el capitán, Tilling hast L’Hommedieu Huston, quienes pagaron 460 mil dólares. Era 1914, cuando un automóvil Ford T, último modelo y a todo lujo, costaba 800 dólares.



Sueño multimillonario. Irán muy lentas, y todo lo demás, las firmas de agentes libres, vendremos del peor año de las Grandes Ligas en lo económico, pero el lanzador Trevor Bauer y su gente, la bonita Rachel Luba, han subido de precio. Ahora ya no quieren contrato de cinco temporadas por 150 millones de dólares, sino seis campañas por 240 millones, a 40 por año, lo que sería un record, ya que Garrit (King) Cole ha firmado con los Yankees por lo máximo hasta ahora por un pítcher, 324 millones por nueve temporadas, o sea, 36 millones por cada una; y Mike Trout con los Angelinos, cobra 37 millones 116 mil 667 dólares, hasta 2030…



Éstos son los otros números. Bauer ha lanzado durante nueve temporadas en las Mayores y su récord es 75-64, 3.90, en 1.190 innings, ha concedido 454 bases por bolas y ha dejado strikeouts a 1.279 bateadores… ¡Amanecerá y veremos!…



Aquí está el contratista. La fortuna del nuevo propietario de los Mets, Steve Cohén, es de 15 mil millones de dólares, igual a $ 15.000.000.000.00. Y el equipo es un juguete para él, por lo que se espera sea quien contrate a Bauer…



“Las nalgas nunca se distanciarán”… Dick Secades.





Zuliano a Philadelphia. El maracaibero de 25 años, José Alvarado, relevista zurdo, es ahora de los Phillies, porque los Rays lo cambiaron en negociación entres tres equipos, también los Dodgers, que involucraron a cuatro peloteros. Alvarado es famoso por la alta velocidad de su recta, generalmente cerca de las 100 millas por hora. Ha permanecido cuatro años en Grandes Ligas con el club de Tampa y tiene 21-5, 3.47, 15 salvados, 71 bases por bolas y 161 strikeouts.