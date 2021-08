Juan Vené… Bola incrustada en careta del umpire

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“Todo destino tiene dos rutas, una muy fácil y otra muy difícil. La muy difícil es la que te lleva al éxito”… Dick Secades.

Hoy es Día del Correo como todos los miércoles. Óyeme, si no me enviaste desde cuál pueblo o ciudad me escribes, no puedo contestarte. Gracias.

Heriberto Aldama, de Culiacán, pregunta…: “¿Le retirarán a Esteban Loaiza su pensión de bigleaguer, por haber estado en prisión por drogas?”.

Amigo Beto…: En nada se afectará esa pensión, y tampoco la otra, que recibe por el Seguro Social.

Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, informa y opina…: “Acerca de ‘Angelitos Negros’ en ‘Saber y Ganar’, el cubano Antonio Machín le puso letra a un extracto del poema de Andrés Eloy Blanco. En el programa de la televisión española, estuvieron acertados en cómo elaboraron la pregunta, al hacer referencia a una canción que Machín interpretó”.

Amigo Jeity…: No. Debieron decir l< verdad: “Letra de Andrés Eloy Blanco, música de Antonio Machín”.

Luis Peña, de Guadalajara, pregunta…: “¿Qué pasará con los Charros?”.

Amigo Lucho…: Lo ignoro. Temo que la pasión por el dinero producirá lo peor. Un equipo tan bueno, un estadio tan bonito, un ambiente tan festivo y una fanaticada tan fiel.

Críspulo Suárez M. de Orlando, pregunta…: “Acabo de ver esta jugada en encuentro del equipo de mi high school, y quiero saber si el umpire sentenció lo correcto. Bases llenas, dos outs y el bateador en tres y dos. Desde luego que los corredores salieron con el lanzamiento siguiente, el bateador le tiró y no conectó, strikeout, pero el cátcher no retuvo la pelota, la cual quedó alojada entre la careta y la cara del umpire. Los tres corredores llegaron a home, el bateador a segunda base. ¿Son válidas las carreras?”.

Amigo Cris…: No. Al incrustarse la bola está muerta, por lo que sólo anotan una carrera. El bateador queda en primera y se concede una base a los otros dos.

Yoyelterio Porras, de La Habana, pregunta…: “¿Quién fue Joe Cambria en el béisbol?”.

Amigo Cherio…: Fue el primer scout en dedicarse a firmar latinoamericanos para las Grandes Ligas, con los Sendores. Había nacido en Italia, pero llegó a Estados Unidos de niño. Entre otros muchos, firmó al primer bigleaguer venezolano, Alejandro Carrasquel, lanzador de los Senadores entre 1939 y 1945. Los peloteros decían que él les daba un trato paternal. Murió en Minnesota, el 24 de septiembre de 1962, a los 72 años de edad.

