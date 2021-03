Juan Vené… El Día de Jackie con pocos negros

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).

“Con una esposa, eres hombre casado, ahora, con dos esposas, eres hombre preso”… José (Pepe) Peña.

La Pregunta de la Semana…: Barry Bonds disparó 762 jonrones, ¿cuántos con los Gigantes?. Babe Ruth sacó 714, ¿cuántos con los Yankees?. Miguel Cabrera 487, ¿cuántos con los Tigres?.

La Respuesta…: Bonds, 586; Ruth, 665; Miguel, 347 jugando.

¿Dónde están los negros?. “El Día de Jackie Robinson”, que se celebra cada 15 de abril desde 2004, está sólo a semanas. Buena época para responder a la comunidad negra de Estados Unidos, por qué ha bajado escandalosamente, a un 3%, la representación de ellos entre los bigleaguers… Digo yo, ¿no?…

Pasquel olvidado. Jorge Pasquel fue advertido por su piloto, Jacobo Estrada, veterano de las II Guerra Mundial, que habían anunciado mal tiempo, por lo que era muy arriesgado volar de su finca a Ciudad de México. “De todas maneras nos vamos” dijo Pasquel. El avión se estrelló contra una montaña. Todos muertos. Ocurrió el 7 de marzo de 1955, el domingo hizo 66 años. El béisbol de México se debe en gran parte a Pasquel, quien es un héroe olvidado, ¡quién sabe por qué!…

“En esas fiestas de la farándula, algunas artistas se visten muy bien y muchas se desvisten mejor”… La Pimpi.

Para decirlo en un suspiro…: Ningún Embajador latinoamericano ha hecho por nuestros países tan buena labor como la de nuestros bigleaguers en Estados Unidos y nuestros toreros en España.

El querido Navarrete. Los jugadores de los Naranjeros, entusiasmados y felices por la ratificación de Juan Navarrete como mánager para el campeonato 2021-2022. Una encuesta realizada por el coleóptero de esta columna en México, así lo revela. “Conoce muy bien el juego, es un caballero y sabe tratarnos en el clubhouse y en el terreno”, dijeron en síntesis…

Opina Bryce Harper…: “No me gustan ni me interesan las estadísticas. Hay que batear hits y jugar para que el equipo gane. Ignoro qué cosa es WAR y no quiero saberlo. Solo deseo ver a mi club en la Serie Mundial”…

Problema de los Yankees. Duro golpe para el bullpen de los Yankees, que el zurdo, Zack Britton, no pueda lanzar hasta fines de julio. Lo operarán hoy jueves para removerle una callosidad del codo izquierdo, y necesitará largo tiempo para recuperarse y después más para ponerse en forma…

“Deseo poco, y lo poco que deseo lo deseo poco”… San Francisco de Asís.

