Juan Vené en la Pelota… Cómo NO jugar para el equipo

Lo acaba de expresar Albert Pujols…:

“Si estoy tan cerca de los 700 jonrones, ¿por qué no seguir un año más, después de este 2021?”.

¡¡ Eeey !! Y los Angelinos no van a la Serie Mundial desde desde 2002 (la única en su existencia de 60 años), aún cuando te han pagado, Albert Pujols 314 millones 40 mil 436 dólares, y estás firmado para este año por 30 millones más. Desde 2016 no sacas más de 23 jonrones, como desde 2017 no has impulsado más 100 carreras… ¡Jmm!…

Pues, porque en enero de 2022 cumplirás tus 42, porque con 662 jonrones, necesitas 38 para los 700, porque como van las cosas el equipo tendría que cargarte no menos de tres temporadas hasta que alcances los 700, y porque tus inmensos honorarios y tu sitio en el róster hacen falta para alguien que pueda dar más por los Angelinos que tú. Así de sencillo.

Oyendo lo que has dicho…:

Me explico por qué nunca pudiste guíar al los Angelinos a lo único que se persigue en Grandes Ligas, ganar hasta la Serie Mundial. Lo demás no vale nada.

El propietario del equipo, Arturo Moreno, ha sido generoso en extremo, no solo contigo, sino también con Mike Trout, quien de líder tiene lo que yo de Cardenal del Vaticano.

Y Trout cobra 37 millones 116 mil 667 dólares cada año, hasta 2030. O sea, un total de 371 millones, 166 mil 670.

Mientras los Rays llegan a la Serie Mundial, y casi la ganan, aún cuando pagan a sus peloteros por año, menos de lo que cobran Trout y tú juntos.

Jugar para el equipo y para el buen beisbol, Albert Pujols, es despojarse de egoísmos, de aspiraciones de números personales y poner el ciento por ciento del corazón al servicio del espectáculo y del triunfo colectivo.

Por supuesto, comprendo que si cobras 30 millones por año (cerca de 300 mil por juego), es difícil dejar de ser egoísta. No puedes verte igual que el novatico cobrando 500 mil por la campaña o al coach, quien recibe 100 mil o menos.

Pero difícil y todo, sí hay multimillonarios entregados a sus equipos más que a sí mismos, son quienes comprenden que ésto es un deporte colectivo, no individual.

