Juan Vené en la Pelota… Elevación en privado en el Hall de la Fama

Me informan desde el Hall de la Fama de Cooperstown, a través de email, como consideran que a fines de julio la pandemia seguirá siendo una amenaza. Por eso, todos los actos alrededor del domingo 25 de julio, han sido cancelados, menos la elevación de los elegidos en 2020.

Pero, igualmente me hacen saber que Derek Jeter, Larry Walker, Ted Simmons y Marvin Miller, no recibirán sus nichos y sus placas a la vista de unos 40 mil espectadores, al aire libre, en el tradicional Clark Sports Center.

Y me explican…: “Hemos preparado un plan alternativo, convirtiendo el acto en un evento de televisión. Será todo en privado, bajo techo, solo con la presencia de los imprescindibles, y bajo la guía requerida que nos suministrarán las autoridades de salud del Estado de Nueva York”.

El año pasado y por los mismos motivos, fueron cancelados todos los actos. Y hasta anteayer, se habían mantenido programados, sin modificaciones, para el fin de semana 23-25 de julio.

Los otros elevados al Hall de la Fama en el mismo acto, serán, el ganador del trofeo Ford C. Frick Award 2021, como narrador, Al Michaels; y Ken Harrelson, quien obtuvo ese mismo premio en 2020; más los periodistas del 2020 y 2021, David Montgómery, Nick Cafardo y Dick Kaegel.

Hablando de Cooperstown, mis queridos amigos, Radhamés Bonilla y Tony Grullón, me hacen llegar interesante trabajo acerca de los 18 miembros del Hall de la Fama que han participado en Series del Caribe. Disfrútenlo…:

Las Series del Ca­ribe han sido 63, en dos etapas, una de 12 y la otra de 51. Hasta ahora, 18 que han jugado en el evento, llegaron al Hall de la Fama…: Monte Irvin, Cuba, 1949; Hoyt Wil­helm, Cuba, 1951; Wi­llard Brown Puerto Rico, 1951-1953; Luis Apa­ricio, Venezuela, 1954; Willie Mays, P.R. 1955; Roberto Cle­mente, P.R. 1955-1958; Jim Bunning, Cuba, 1957; Tom LaSorda, Cuba, 1959; Orlando Cepeda, P.R. 1960; Tany Pérez y Reg­gie Jackson, PR, 1971; Rod Carew, Venezuela, 1972; Frank Robinson, P.R. Rickey Henderson, P.R. 1980; Rober­to Alomar, P.R. y Pedro Martínez Domini­cana 1995; Iván Rodrí­guez, P.R. 1996 y Vladimir Guerrero, Dominicana, 2002.

Curioso…: En los últimos 25 años, ¡un cuarto de Siglo!, solo uno del HOF en la Series. Y hubo nueve en las primeras 12, pero solo otros nueve en las 51 de la segunda etapa.



