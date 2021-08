Juan Vené en la pelota… Triple juego en Grandes Ligas

“Estoy enfermo, y no se de qué… Pero no voy al médico, porque prefiero morirme de sorpresa, y ya me enteraré después… Yogi Berra.-

Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, reporta…: “He visto el juego olímpico Israel-Corea del Sur. Empatados a cinco, Israel fue a batear la primera entrada del décimo inning, y de pronto aparecieron corredores en primera y segunda bases. Esperé que Corea viniera a batear, y también le regalaron los dos corredores. Los disparates de mal gusto de Major League Baseball no tienen fronteras, y lo peor es que en Tokyo los empeoran”.

José Piña, de Caracas, expone…: “Con respecto al tema que trató en reciente columna, le recuerdo que Carlos (El Toro) Zambrano, recibió en un juego cinco cuadrangulares consecutivos, lo que, dado su conocido carácter explosivo, se dice que motivó su decisión de retirarse del beisbol”.

Y Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, agrega…: “A Paul Foytack y Chase Wright también les sacaron cuatro en un inning y consecutivos. Y los Bravos de 1961, entonces de Milwaukee, conectaron cuatro seguidos, pero a lanzadores diferentes”.

Gracias, muchachones. Muy buena ayuda periodística. Anótense un 100.

Néstor L. Pérez R. de Maracaibo, pregunta…: “El pitcher John Townsend perdió 26 juegos en 1904 con los Senadores de Washington. ¿Es ese el record en una temporada?. Y ¿posee Chris Davis el récord de más turnos sin conectar incogibles?”.

Amigo Nes…: Sí. John (Happy) Townsend terminó ese año con 5-26, 3.58… Y sí, Davis (Orioles) se acreditó cero hit en 54 turnos seguidos, durante la temporada de 2019, es el record, aparte de los lanzadores. Davis sin embargo, impulsó una carrera en esa racha, al recibir base por bolas con las bases llenas.

José Gómez, de Banning, California, pregunta…: “¿Por qué los bates que se quiebran los etiquetan y para qué?”.

Amigo Cheché…: Así es, cuando hay sospechas de que el bate ha sido arreglado con corcho, goma o de alguna otra forma.

Gerardo Martino de Hermosillo, pregunta…: ¿Es verdad que una vez dos equipos de Grandes Ligas realizaron tres juegos en un día?

Amigo Chardo…: No una vez sino tres veces. El primero de septiembre de 1890, Brooklyn le ganó los tres a Pittsburgh; el siete de septiembre de 1896, Báltimore le ganó los tres a Louisville; y el dos de octubre de 1920, los Rojos ganaron dos y Pittsburgh uno. Es la historia.

