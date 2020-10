Juan Vené: Los más derrotados en las Series Mundiales

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).

Jorge L. Maas, de Hermosillo, pregunta…: “¿Cuántas Series Mundiales han ganado y cuántas han perdido los Dodgers, y frente a cuáles equipos?”.

Amigo Yoyo…: Han ganados seis, Yankees 1955; Medias Blancas 1959; Yankees, 1963; Twins, 1965; Yankees, 1981; Atléticos, 1988.

Y son el equipo con más derrotas en el clásico, 14…: Frente a Medias Rojas, 1916; Indios, 1920; Yankees, 1941, 1947, 1949, 1952, 1953, 1956; Orioles, 1966; Atléticos, 1974; Yankees, 1977, 1978; Astros, 2017; Medias Rojas, 2018.

Fernando González, de Caracas, es muy extenso en felicitaciones, y pregunta…: “¿Dónde se come ahora el pollo deshuesado con arroz amarillo y tostones al lado, se toma una o dos ‘cheves’, pero nunca más de tres? Y ¿cuáles son sus predicciones ésta temporada para Novato del año, Cy Young, MVP y Mánager del Año?”.

Amigo Nando…: “Para hablar con los scouts voy a “El Camarón Borracho”, de Miami Beach. En cuanto a la premiación, este año no me tocó votar. Así que, como tú, espero.

Mario España, de Mazatlán, pregunta…: “¿Cierto que los Piratas fueron bautizados así porque se lo pasaban pirateando peloteros?”.

Amigo Mayo…: No exactamente. No fue un caso de “peloteros”. Sino de uno sólo, el segunda base Louis Bierbauer. Los Atléticos, entonces en Philadelphia, acusaron a los Alleghenies de Pittsburgh de haberles robado ese jugador, agregando…: “Son unos Piratas”. Al día siguiente, el uniforme de los de Pittsburgh, apareció con “Piratas” en el pecho.

Ofelia M. Rivas S. de Mérida, Yucatán, pregunta…: “¿La próxima temporada podrá jugarse como de costumbre u otra vez será con menos juegos y sin público?”.

Amiga Shelia…: Todo es organizado para 162 juegos y la venta normal de boletos en 2021. Pero las autoridades de la salud creen que hasta fines de 2021, por lo menos, tendremos que mantener las medidas de seguridad contra Covid-19.

Erundino Urdaneta, de Maracaibo, pregunta…: “¿Por qué no narra Ud. el béisbol con esas cadenas estadounidenses?. Tengo 70 años de edad, y en mi niñez y juventud lo oía todos los días desde las Grandes Ligas en narraciones por radio y TV ejemplares, muy profesionales, tanto didácticas como divertidas, entretenidas”.

Amigo Dino…: Muchas gracias. Sí, me llamaron de Fox este año, pero había que transmitir juegos desde un estudio, viendo en un televisor y eso nunca lo he hecho. Además, me asignaban un compañero que no conoce bien el juego, ni la profesión. Ofrecieron pagarme muy bien. Pero dije, no, para mi tranquilidad profesional.

