Juan Vené: Los Yankees deben firmar a DJ LeMahieu

Manuel Moreno, de Camurí Grande, pregunta…: “Si un bateador con dos strikes, sale por lesión, expulsión u otra causa, ¿el emergente que batea por él hereda la cuenta?. Si es strikeout ¿a quién se lo anotan, al que salió o al que entró?”.

Amigo MM…: El emergente hereda la cuenta, y si es strikeout se le carga a él, pero el anotador debe añadir una nota, relatando lo ocurrido.

Teresfael Estrada G. de Culiacán, pregunta…: “¿Qué opina de la imposición que obliga a los Indios a cambiar de nombre, y cuál será el nuevo nombre?”.

Amigo Teres…: Decidieron abandonar el nombre que los ha distinguido durante 106 años, desde 1914 por estos días, para evitar enfrentamientos con comunidades indígenas. Considero que en nada afecta a los descendientes de aborígenes si un equipo de Grandes Ligas es llamado Indios. Todo lo contrario, inspira amor por ellos. Pero hay quienes opinan otra cosa. Es posible que en 2021 todavía sean los Indios de Cleveland, también han propuesto The Cleveland Baseball Team. Ahora, desde 2022 en adelante, es posible que sean los Spiders (Arañas).

Alcides Revilla, de Judibana, pregunta…: “¿Por qué al crear al béisbol, impusieron correr en sentido contrario a las manecillas del reloj y no por el otro lado?”.

Amigo Alci…: Porque había que correr hacia algún sitio. Y en el cricket, abuelo del béisbol, se corre de frente y no cruzando a la izquierda.

Ernesto Rivadavia, de Hermosillo, pregunta…: “Como ya sabrá, porque le he escrito varias veces, soy fanático de los Yankees y de los Naranjeros. ¿Ud. cree conveniente que los Yankees contraten a DJ LeMahieu por los 100 millones de dólares que pide para cinco años. Y ¿qué quiere decir lo de DJ?. Si son sus iniciales, ¿por qué no usa los nombres?”.

Amigo Neto…: Los Yankees no tienen dónde conseguir un segunda base mejor que LeMahieu, quien en sus 32 años de edad está en lo mejor de su carrera. Es tremendo bateador, con dos títulos, el de 2016, con los Rockies, cuando bateó para .348, y el de este año, .364, con los Yankees. Y en sus 10 temporadas ha bateado para .305, 85 jonrones y 478 impulsadas. A la defensiva, conoce muy bien la difícil misión de defender el área correspondiente al segunda base. Los Yankees le pagaron 12 millones en 2019 y otros 12 millones este año. ¿Por qué no 100 millones hasta 2025, si no menos de otros tres equipos que lo pretenden, Blue Jays, Mets, Nationals? Y DJ es por David John. Él prefiere las iniciales.

