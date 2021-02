Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).



“Papa Dios es varón y por eso el cielo es azul, en caso contrario sería rosado”… Armandina Cisneros de Uslar.



Se caen a millonazos. La pandemia ha arruinado a mucha gente, pero no a la del béisbol. Mientras Steve Cohen, propietario de los Mets, se ha comprometido para los próximos años por mil 115 millones de dólares en honorarios de unos pocos peloteros, como Francisco Lindor, en San Diego, Peter Seidler ha firmado a cinco por 993 millones.



Récord de millones. Y uno de estos contratos, el de Fernando Tatis hijo, por 340 millones, lo que es un nuevo récord, es para 14 años, o sea, hasta que el shortstop dominicano haya cumplido sus 35 de edad. Los otros, Manny Machado 300 millones, Eric Hosmer 144 millones, Yu Darvish 126 millones, Wil Myer 83 millones.



Si los cheques jugaran, ya Mets y Padres estarían clasificados.



Muy valioso Jonathan Villar. Los Mets tienen tanto interés en el infielder dominicano Jonathan Villar, que han sacado del róster al lanzador derecho, Brad Brach, para darle el sitio. Señalan que en 2019 Jonathan apareció en 162 juegos, con los Orioles, y que sólo él y su compatriota, Stanley Castro, han aparecido en 300 juegos como segunda base y shortstop desde 2013 y que además, también ha jugado en tercera base, centerfielder y leftfielder.



Marvin Rojo. Los Medias Rojas van a preparar en estos entrenamientos al versátil venezolano, Marwin González, ambidextro al bate, para que juegue en primera base. Entonces podrán utilizar al utílity, Bobby Delbec, en cualquier otra posición…



Ahora sí hay Liga Mexicana. La Liga Mexicana de Verano, que no pudo jugar el año pasado, debido al Coronavirus, va en directo hacia la inauguración de esta vez. Los Leones de Yucatán me informan que ellos inaugurarán de visita en Campeche entre el 21 y el 23 de mayo. En el Kukulcán inaugurarán enseguida, recibiendo a los Olmecas para tres encuentros, del 25 al 27.



Dos equipos más. La información del club Yucateco me dice también que están muy contentos por la aparición en la Liga de dos nuevas franquicias, el Águila de Veracruz y los Mariachis de Guadalajara. Lo que eleva el número de equipos a 18. Han programado 594 juegos, 66 por equipo, y después los cuatro playoffs, cada uno a ganar cuatro de siete. ¡Bienvenida la Liga Mexicana, de regreso al mundo de la acción!…



“Es mejor ir contra el mundo y cumplir con la conciencia, que ir contra la conciencia para complacer al mundo”… Humberto de Campos.



