Juan Vené: Yankees han ganado 27 Series Mundiales

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).

“Las gallinas ponen los huevos, porque si los tiraran se romperían”… Tato.

Hoy es día del correo como todos los martes, y mañana miércoles también.

Ruber J. Luzardo S. de San Carlos del Zulia, pregunta…: “Haber sido acusado de violencia doméstica, ¿afectará las aspiraciones de Omar Vizquel para el Hall de la Fama?”.

Amigo Rubo…: Hace unos años mi respuesta hubiera sido sí. Hoy día, entre los electores hay cierto tipo de personas que podrían darle los votos necesarios.

Mauricio Córdova de R. de H. Ures, Sonora, pregunta…: “Cuando un bigleaguer conecta su primer hit, del dugout piden la pelota. ¿Quién se queda con ella?”.

Amigo Richio…: El autor del incogible.

José Gómez, de Banning, California, pregunta…: “¿Cuál será la pregunta de Aroldis Chapman por su lanzamiento a Mike Brosseau?”.

Amigo Pepe…: No ha dicho ni pío.

José F. Alcaraz M. de Valle de la Pascua, pregunta…: “¿Algún bigleaguer de una posición diferente a la de lanzador ha ganado un juego como pítcher, después de Brent Mayne, hace uno 20 años?”.

Amigo Jotaefe…: Ese ha sido el último caso. Mayne era catcher de los Rockies, tiró un inning, un hit, una base por bolas, cero carrera.

Oscar F. Loustaunau D. de Hermosillo, pregunta…: “Es cada vez mayor el número de lanzadores que tiran a 100 millas por hora o más. ¿Será la nueva referencia como lo fueron las 90 millas antes? El riesgo de las lesiones se multiplica”.

Amigo Caro…: La preparación mejora cada día. Pero también menos pítchers abridores lanzan más de cinco innings.

Heriberto Aldama R. de Culiacán, pregunta…: “¿Qué le ocurre a los Yankees, que siempre quedan a medio camino?”.

Amigo Beto…: En esta última serie me dio la impresión de que cada quien jugaba para sí mismo y no para el equipo, mientras los Rays hacían lo contrario. Pero no ha sido “siempre”, porque han ganado 27 Series Mundiales, 40 títulos de la Liga Americana y 19 de la División. Que no ganen una Serie Mundial desde 2009 no les resta mucho mérito… Digo yo, ¿no?

Antonio Villalba, de Caracas, opina…: “Van en contrra de un deporte único, inigualable. Me refiero a su columna del domingo 11 de octubre. Y es que ciertamente hay un complot para cambiar al béisbol hasta convertirlo en una mofa. Parece no importarles el éxito del espectáculo que nos brinda lo que ha sido un deporte centenario, y su afán es imitar a otros deportes, ignorando que el béisbol es único en raíces, células y ADN, por lo que pretender igualarlo a otro deporte es hacer una burla de sí mismo. Lástima que sean tan pocos los que se atreven a denunciar ésto. Solo usted difunde tales aberraciones. Lástima por los demás que aplauden como focas lo que Rob Manfred le hace”.

ATENCIÓN.- El archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.