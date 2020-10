Katherin Echandia conquista cuatro podios en cita internacional

La campeona olímpica juvenil del 2018, la venezolana Katherin Echandía retornó este jueves a los primeros lugares de los podios internacionales tras conquistar cuatro medallas de oro, tres de plata y un bronce durante la primera jornada del Campeonato Suramericano, Iberoamericano y Copa Colombia Online de levantamiento de pesas, evento transmitido en línea para Venezuela desde la sede del Instituto Nacional de Deporte.

Echandía compitió en la división 49kg olímpica contra trece rivales delárea sudamericana,, Iberoamérica y la anfitriona Colombia que, en su mayoría, suman mayor experiencia en la división sénior dónde la criolla trabaja en su proceso adaptativo en busca de un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pautados para el próximo año.

“Desde que gané la medalla olímpica en Buenos Aires 2018 para acá me tocó subir de categoría a los 49kg, ya que los 45kg no es una división olímpica”, recalca. “Ha sido una presión muy grande competir contra rivales adultas de mayor roce internacional porque yo apenas soy juvenil, pero eso no me ha frenado en cumplir mis metas que son lograr un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio”.

En el torneo suramericano, la venezolana alcanzó la medalla de plata en el arranque con 71kg, superada por la ecuatoriana Angélica Campoverde, mientras el bronce fue para la peruana Fiorella Cueva.

Cuando subió a la plataforma del envión, la criolla apeló a su fuerza máxima para levantar 95kg que la ubicaron como la mejor exponente de su división en el evento, concretando dos de tres movimientos válidos (90kg y 95kg), dejando con la plata a Campoverde (ECU) y a Cueva (PER) con el bronce.

Este resultado le permitió subir al podio de plata en el total olímpico, con 166kg.

La competencia iberoamericana también fue provechosa para la monarca continental juvenil: oro en el envión (95kg) y bronce en el total olímpico (166kg), modalidad dominada por la mexicana Yesica Hernández (168kg).

La Copa Colombia fue el cierre dorado para Echandía, quien se llevó los máximos honores en el envión (95kg) y en el total olímpico (166kg).

Julio Urdaneta con información del IND

Foto: IND

@indeporteve