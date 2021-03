La ATP aumenta los premios y reajusta su clasificación

La ATP ha anunciado este miércoles 3 de marzo un paquete de medidas destinado a ayudar a los tenistas durante la situación actual de la Covid-19, centrándose en el aumento de premios en los torneos ATP 250 y 500, y reajustes en la clasificación mundial.

El ajuste más importante es el que se ha producido en el ránking, donde la ATP ha decidido que los torneos disputados del 4 de marzo al 5 de agosto de 2019 que no se jugaron en 2020 mantendrán el 50 % de los puntos ganados, mientras que aquellos que sí se disputaron en algún momento del año pasado se descontarán de la clasificación.

Es decir, un jugador podrá retener el 50 % de sus puntos en el próximo Masters de Madrid 2021, si no mejora el resultado de 2019, o sumará el 100 % de lo que haga este año, lo que más le beneficie.

Los torneos que sí se disputaron en 2020, el caso por ejemplo de Roland Garros o del US Open, sí descontarán los puntos de la edición de 2019, que estaban congelados hasta la fecha.

Según la ATP, se espera volver al sistema de 52 semanas habitual hasta la pandemia a partir del 16 de agosto de 2021, con el torneo de Cincinnati.

Julio Urdaneta vía EFE

Foto: AP News