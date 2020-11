La OFAC respondió favorablemente a la LVBP y habrá béisbol en Venezuela

El presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Giuseppe Palmisano, informó este viernes que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno de Estados Unidos permitirá a los ocho equipos del circuito costear los protocolos de bioseguridad con recursos del Estado venezolano, un punto clave para poder desarrollar el campeonato de la LVBP 2020-21.

“Esta aportación del Estado no será bajo la figura de patrocinio”, especificó Palmisano, quien explicó, vía teleconferencia, que su propuesta estipula comenzar el torneo el 30 de noviembre. “Pero eso deben decidirlo los ocho equipos”, aclaró. El presidente de la LVBP mencionó que no se pudo lograr la reincorporación de Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua, así que saltarán al campo sin sus piezas afiliadas a elencos de la Gran Carpa. “Estos conjuntos recibirán como compensación una cuota de importados que duplicará la de los otros seis”, dijo.

A diferencia de lo que ocurrió en el playoff de la temporada anterior, los peloteros del sistema MLB pertenecientes a los seis equipos con licencia de la OFAC (Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira, Águilas del Zulia, Bravos de Margarita, Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui) sí podrán jugar tanto en el José Bernardo Pérez de Valencia como en el José Pérez Colmenares de Maracay. “Esta aprobación ya la habíamos logrado a partir de la semifinal pasada, pero ni Magallanes ni Aragua llegaron allá”, complementó Palmisano.

La cabeza de la LVBP aclaró que, aunque el Gobierno nacional aprobó dar entrada a público en los estadios (hasta 30% del aforo) durante esta temporada marcada por la pandemia de covid 19, el protocolo sanitario de MLB estipula que debe jugarse sin aficionados en los parques, “al menos durante la ronda regular”.

Hasta el momento hay tres sedes garantizadas: el estadio Universitario de Caracas, el José Pérez Colmenares de Maracay y el José Bernardo Pérez de Valencia. Aún queda por definir si la cuarta plaza será el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto o el Fórum de Macuto, en el estado La Guaira. En caso de que sea Barquisimeto la escogida, Caracas y La Guaira se asentarán en el Universitario, Aragua y Anzoátegui en Maracay; Magallanes y Margarita en Valencia y Zulia y Lara en Barquisimeto. “El lunes anunciaremos todo: fecha de inicio y las sedes aprobadas”, apuntó Palmisano, quien aseguró haber recibido información de que el parque de Macuto se encuentra en “excelentes condiciones”.

Hasta decisión en contrario, informaron fuentes relacionadas con los equiopos, el calendario constará de cuarenta juegos por contendor.

Está una propuesta que estipula comenzar el primero de diciembre y finalizar el diez de enero. En ese calendario la jornada inaugural es la siguiente: Tigres de Aragua vs Caribes de Anzoátegui; Leones del Caracas vs Tiburones de La Guaira; Bravos de Margarita vs Navegantes del Magallanes; y Águilas del Zulia vs Cardenales de Lara.

Daniel Sosa con información de Carlos Valmore

Foto: Daniel Sosa