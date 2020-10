La Vinotinto resbala y cae 3-0 ante Colombia en su estreno en las eliminatorias

La selección de Venezuela no pudo ante la voraz ofensiva del seleccionado de Colombia y cayó 3-0 en su estreno en las eliminatorias sudamericanas para el mundial de Qatar 2022.

Un primer tiempo plagado de muchas fallas fue lapidario para Venezuela. El poco tiempo de trabajo y los contratiempos se notaron desde el inicio para el combinado dirigido por el portugués José Peseiro.

Al minuto 8 se vivió un momento alarmante cuando el lateral derecho de Colombia se fracturó uno de sus tobillos, luego de una disputa de balón con el vinotinto Darwin Machís. El árbitro le sacó la roja al venezolano, sin embargo revisó el VAR y revirtió su decisión.

El conjunto cafetero abrió el marcador al minuto 16′ con un gol obra del atacante del Atalanta, Duván Zapata, quien aprovechó las lagunas en defensa y con un centro rasante de Juan Guillermo Cuadrado por derecha, estampó el primer gol neogranadino.

Al 26′ cayó el segundo para Colombia, un gran desborde Johan Mojica por izquierda, le envío el centro a Luis Fernando Muriel y este último estampó el gol para los colombianos. Ambos pertenecen al Atalanta, al igual que Zapata.

El tercero lo marcó nuevamente Muriel ya en el 45+3, tras un largo despeje del arquero Camilo Vargas adelante del círculo central, el atacante avanzó a toda velocidad, antes de adentrarse en el área y vencer a Faríñez con un potente zurdazo.

Venezuela se fue con desventaja de 3-0 al medio tiempo.

Para la segunda mitad, Peseiro no hizo modificaciones de momento, aunque en el transcurso del complemento, ingresó a Otero, Ponce, Feltscher, Cásseres Jr. y Añor para buscar un revulsivo en el encuentro, mantuvo el orden y no permitió más goles sin embargo no logró mover el marcador para descontar.

Venezuela jugará de nuevo el próximo martes 13 de octubre ante Paraguay en el estadio Metropolitano de Mérida, donde buscará sumar sus primeros puntos en la eliminatoria.

Daniel Sosa (@iamdanisosa)

Foto: vía selección de Venezuela