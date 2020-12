Las cartas desde El Más Allá La de Ted Williams al mánager Alex Cora

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“Mi médico me dijo que estaba muy bien para ser una mujer de 60 años… Lo malo es que yo sólo he cumplido mis 40”… La Pimpi.

Mi querido Alex…: Como podrás suponer, en este Más Acá vivo pendiente de lo que ocurre con los Medias Rojas. Después de jugar durante toda mi carrera de 19 años, 1939-1960, menos mi tiempo en la II Guerra Mundial, sólo con nuestro equipo, no puede ser de otra manera.

Por eso he estado pendiente de tu regreso al mando del róster. Me parece muy bien que te hayan rescatado en Boston, después de tu desliz por lo del robo de señas. Eres excelente mánager. Puerto Rico debe ser orgulloso de que hayas nacido allá. Y creo que de los 30 actuales, sólo cinco o seis merecen tal calificativo. Por eso, los Medias Rojas no podían permitir que fueras a dirigir a otra parte.

Y cuando digo que eres excelente, pienso en lo mediocre que fui en tales funciones. Imagínate, estuve cuatro años dirigiendo Senadores y Rangers, y tuve el horrible récord de 273-364.

Así que, o no supe trabajar con los gerentes generales para armar buenos rósters, o no supe cómo manejar los buenos rósters hasta ganar los títulos.

En cambio tú, tanto de coach del banca como con las responsabilidades de mánager, has sido ganador. Y me da la impresión de que lo haces con notable facilidad, sin grandes preocupaciones, con poderosa sabiduría y una sonrisa permenente. Eres ganador.

Yo fui perdedor, tanto de mánager como de pelotero. Solamente llegué a una Serie Mundial, la de 1946, que nos ganaron los Cardenales en siete juegos. Imagínate, me pasé la vida presumiendo de ser el mejor bateador, y tenía que irme a casa cada invierno, mientras otros jugaban en la Serie Mundial.

Observo que tu mayor preocupación es el pitcheo. Y tienes cómo armar tremenda rotación alrededor del zurdo venezolano Eduardo Rodríguez, quien va muy bien en su recuperación de las lesiones, y del veterano Chris Sale. Por supuesto, sería mejor si aún tuvieras a David Price, pero los jefes decidieron mandárselo a los Dodgers, y ¿cómo se hace, pues?

El que va a servirte de eje para la rotación, es Sale. Ese muchacho tiene calidad consistente. ¡Muy buen lanzador!. Y en el róster tienes también a un jovencito de 23 años, Robinson Hernández, con tanto en la bola, que en los últimos tiempos ha sido observado por numerosos scouts de todos los equipos. No te lo dejes quitar. ¡Mosca, pues!

Mi querido Alex…: Espero que en octubre tomemos champaña de Serie Mundial. Los Medias Rojas lo merecen, tú lo mereces.

Con abrazos y un swing de avión, te deseo lo mejor de lo mejor ahora y siempre… Ted.

