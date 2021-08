Leo González regresa a los entrenamientos del “Rojinegro”

El Deportivo Lara regresó a los entrenamientos con una nueva incorporación que llenó de felicidad a

su afición. Este lunes 2 de agosto el director técnico Leo González volvió a tomar las riendas del conjunto larense, luego de una ausencia de siete meses.

El Profesor Leo González, se integra al “Depor” luego del despido del argentino Martín Brignani. Llega con un cuerpo técnico ya conocido, integrado por su asistente Pedro Vera, el preparador físico Javier Covela, Lewis González como segundo asistente y Vicente Rosales como entrenador de porteros.

González, luego de dar sus primeras palabras al grupo de jugadores y de realizar una sesión de

entrenamiento, donde los trabajos se enfocaron en la potencia física y ejercicios con el balón,

respondió varias preguntas al departamento de prensa crepuscular.

“De verdad que estoy ilusionado y muy contento por lo que vi, con jugadores que ya había trabajado en mi paso anterior, estoy muy contento porque son jugadores excelentes, donde venimos nosotros a

tratar de encaminar al equipo a la posición donde siempre debe estar y a los resultados que siempre tuvo que haber tenido”, reveló el entrenador trujillano, al ser consultado sobre sus expectativas tras esta primera práctica.



El DT, aprovechó la oportunidad para demostrar su afecto por la fanaticada, después del apoyo que

recibió por medio de las redes sociales y también dio detalles sobre cómo fue el proceso para su

regreso. “Yo agradezco a esta bella afición, no me esperaba tanto cariño. Sé que nuestro paso por la institución fue muy bueno, dejamos muy buenos amigos aquí al momento de irnos y dentro del estado Lara hay gente que nos demostró su cariño; eso me fortalece, pero también me compromete más a trabajar por el bienestar de la institución. Esto apareció el día sábado luego del partido de Carabobo, yo no había tenido contacto con nadie, no pensé que me iban a llamar a mí, pero cuando me dijeron no tuve dudas en aceptarlo porque queríamos estar acá y tanto yo como mi familia estamos muy contentos por estar acá”, indicó el “profe”.

Foto: Prensa Deportivo Lara