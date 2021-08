Leo Messi: “No estaba preparado para dejar el Barcelona”

A través de una rueda de prensa y acompañado de su familia, sus compañeros de equipo, el astro argentino Lionel Messi se despidió del FC Barcelona.

Al argentino emocionado entre lágrimas le costó hablar. “Es el momento más difícil de mi carrera deportiva. Siento mucha tristeza, no me lo esperaba, hice todo lo que pude por seguir”.

Messi resaltó que aceptó la reducción de su sueldo, “Me bajé la ficha a la mitad. Yo quería quedarme. El año pasado lo tenía decidido, pero éste no. Y nadie me pidió nada más. No se pudo hacer. Estaba todo arreglado, pero por el tema de LaLiga no se hizo. El club tiene una deuda muy grande y no quiere endeudarse más”.

Indicó que no tiene el futuro claro, pero ha aseverado que espera que la gente entienda que se pueda a ir a un equipo competitivo, aunque ha afirmado en que no lo tiene cerrado con el PSG, “Es una posibilidad. Cuando todo se supo, recibí muchas llamadas. La gente me conoce. Quiero seguir compitiendo. Mis últimos años lo quiero acabar así. Es mi mentalidad. querer ganar, la gente me conoce de sobra para cuestionarme que quiera irme a un club para competir”.

Expresó que debe seguir adelante a pesar de dejar el club de su vida, “Debo seguir mi camino. Tengo que pensar en mi carrera”.

En la histórica, difícil y emotiva conferencia, el que fuera capitán azulgrana ha puesto fin a su trayectoria como jugador del Barça después de casi 21 años y 17 temporadas en la máxima categoría, la que terminó ovacionado por sus amigos, amigos y colegas.

DS/Foto: AP