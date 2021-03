‘Lobo’ Guerra ahora en República Dominicana

El mediocampista venezolano Alejandro ‘El Lobo’ Guerra fue presentado de manera opficial y en concurrida rueda de prensa como nuevo futbolista de Delfines del Este de República Dominicana.

El exjugador de La Vinotinto y Más Valioso de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional de Colombia, se manifestó contento por la decisión de llegar para jugar en la Liga Dominicana de Fútbol.

“Tomé la decisión de venir a este fútbol porque quiero ser feliz, reencontrarme conmigo mismo, salir de la presión de la alta competencia y estar tranquilo”,fueron las primeras impresiones.

Expresó que tiene claro el panorama de la Liga Dominicana y su proceso de crecimiento, distinto al entorno de élite del que proviene. y además se mostró complacido por el interés de los Delfines. “Estoy consciente que esta es una Liga en desarrollo, pero a través de amigos personales, de toda la vida, me hablaron del proyecto y pude decidirme rápidamente. Agradezco al señor Hugo Catrain y a todo el equipo por brindarme esta oportunidad”.

“Hubo algunas propuestas de Venezuela, pero no es el momento de volver, además todos saben que no tolero el maltrato a los colegas desde el punto de vista económico”,expresó el camiseta 18, al ser interrogado sobre la posibilidad de regresar a la Liga Futve.

CON PALMEIRAS DESDE 2017

Estuvo desde 2017 con el Palmeiras de Brasil, donde también demostró todo su potencial futbolístico, aunque en los últimos tiempos las cosas no marcharon de la mejor manera entre el atacante y la institución verdiblanca, por lo que perdió continuidad, de hecho, estuvo un tiempo a préstamo en el Bahía.

“No es un secreto que tengo año y medio sin competir, no es lo mismo solo entrenar que estar jugando siempre y por eso no sé en qué nivel estoy actualmente, pero vengo con el compromiso de trabajar para dar lo máximo y desde ya le pido al profe que me ayude a prepararme de la mejor manera”.

El mediocampista que ha causado sensación y ha generado mucho morbo por su llegada al balompié quisqueyano, se uniformó de inmediato y se ha mostrado en sus redes sociales contento de vestir su nueva camiseta, tras destacar que ha “encontrado una familia”.

EN GRUPO PRIVILEGIADO

Hará equipo con el mundialista colombiano en Brasil 2014 y ex-River Plate de Argentina, Carlos Carbonero, además de los también cafeteros Gustavo Zapata, Mateo Cardona, ermano de Edwin Cardona, y el goleador Juan Vélez, con lo que conforma uno de los grupos de extranjeros de mayor cartel para la venidera temporada de la Liga Dominicana, en la que también disputarán el Torneo de Clubes del Caribe de este año en busca del acceso a la Liga de Campeones de Concacaf 2022.

Antonio José Seijas vía Balonazos.com/Johnny Nieto-Godepenal.com

Foto: Alejandro ‘El Lobo’ Guerra presentado por Delfines del Este