Major League Soccer tendrá pérdidas de casi mil millones de dólares en 2020

La Major League Soccer o la de Fútbol en Estados Unidos se encamina a registrar pérdidas cercanas a los 1.000 millones de dólares este año, debido a la pandemia del Covid-19, advirtió su comisionado Don Garber.

Pero Garber, a la vez, está orgulloso por la capacidad de la Liga para llevar a cabo la campaña en medio de la crisis sanitaria.

El martes rindió su informe anual sobre el Estado de la Liga, de cara a la final de la MLS que se realiza este sábado entre los Sounders de Seattle y el Crew de Columbus en Ohio.

La pandemia obligó a que la Liga paralizara actividades el 12 de marzo. En el verano, logró realizar el torneo MLS is Back en una “burbuja” en Florida.

Crew de Columbus está en la final

Luego, los equipos volvieron a sus ciudades y disputaron una campaña abreviada. En junio, Garber había pronosticado que las pérdidas serían de 1.000 millones de dólares. A medida que se acerca el final de la temporada, el comisionado indicó que los ingresos perdidos se acercan de hecho a ese número.

“No sólo hemos perdido ingresos significativos, como muchos otros negocios y ciertamente como nuestra industria, sino que hemos incurrido en gastos que no esperábamos. Enviamos a los jugadores a cada partido en aviones fletados, eso no es parte de nuestro contrato colectivo. Tuvimos el gasto de realizar el torneo MLS is Back”, explicó Garber.

ENORMES LOS GASTOS

“Y aunque ello nos permitió capturar algunos ingresos, fueron enormes los gastos de albergar a tantos jugadores y de operar esos partidos, creando los estadios virtuales. Así que, en realidad, el impacto de todo esto es probablemente mayor al que habíamos esperado, lo que nos preocupa”.

Sounders de Seattle es el otro finalista

Garber dijo que la Liga y sus equipos han tratado de compensar el dinero perdido con el despido “traumático” de 20 % del personal de la MLS, así como recortes de personal en cada club y una reducción del 5 % en la paga general de los jugadores. Pero la realidad es que la Liga depende de los ingresos que capta en los días de los partidos.

Y esas percepciones se han reducido drásticamente durante la pandemia. Hubo menos encuentros, sin aficionados o con un número limitado de éstos.

PREOCUPADOS DE CÓMO VIENE 2021

“Estamos preocupados por cómo lucirá todo esto en 2021, y estamos trabajando, como pienso que todos pueden imaginar, en definir la manera en que podemos salir adelante de todo esto”, afirmó Garber.

“Estoy mucho muy esperanzado en cuanto a 2021 que será un año mucho mejor que 2020, porque no creo que negocio alguno pueda soportar el tipo de impacto que soportamos en 2020 durante dos años seguidos”.

La meta actual sigue siendo inaugurar la temporada de 2021 a comienzos o mediados de marzo, aclaró Garber.

Associated Press