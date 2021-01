Mari Montes y su hijo Daniel Álvarez escritura de altura en Grandes Ligas

El béisbol venezolano es una de las principales vitrinas del país en el extranjero, principalmente en los países del área del Caribe y los Estados Unidos, desde sus peloteros, sus manager, sus dirigentes y de quienes tienen la responsabilidad de dar a conocer los pormenores de cada encuentro, aquellos que realizan el trabajo periodístico para ofrecer al fanático los logros y las hazañas hechas por los equipos o por los jugadores.

Una de las personalidades venezolanas que mayor crecimiento y proyección ha tenido en los últimos años en el tema de la cobertura periodística en el béisbol de Venezuela y de las Grandes Ligas es Mari Montes quien junto a su hijo Daniel Álvarez fueron admitidos recientemente como miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de América(BBWAA por sus siglas en inglés).

“Es un gran privilegio pertenecer a esta asociación tan prestigiosa que fue fundada en octubre de 1908, donde pocos venezolanos hacen vida, motivo que me llena de orgullo pero que también pone ante mí una gran responsabilidad y compromiso en cuanto al trabajo de cubrir el béisbol de Grandes Ligas en cada una de las series de juegos que se disputen aquí en la ciudad de Miami donde tienen su sede los Marlins, ver la labor y el accionar que desarrollan los peloteros tanto del equipo de casa como los visitantes, observar con detenimiento desde el novato hasta el más experimentado en cada una de las posiciones y así poder tener el conocimiento que debo llevarle a los lectores. Entrar a esta asociación es una meta trazada desde 2017”, indica la periodista nacida en Caracas.

Su padre el Dr.. Pedro Montes junto a Jackie Robinson

Montes quien es conocida por su trayectoria en portales como Prodavinci y El Extrabase, además por su cuenta en las redes sociales (@porlagoma8), fue admitida, junto a su hijo Daniel Álvarez, como nuevos miembros de la prestigiosa organización, siendo la primera vez que madre e hijo ingresen el mismo dìa. “Hicimos la solicitud a la Cámara de Miami con los respectivos avales como demostrar el trabajo periodístico en las últimas Serie Mundiales y Juegos de Estrellas y al poco tiempo fue aprobado nuestro ingreso”, comenta en entrevista exclusiva para el diario El Informador.

La asociación de escritores se crea con la misión de organizar la forma y el contenido del béisbol de Grandes Ligas, pero luego pasar a ser la plataforma para inmortalizar a los héroes de esta disciplina a través del ya conocido Salón de la Fama, privilegio que obtienen al tener 10 años dentro del gremio.

Montes indica que una de las ventajas que tendrá como miembro de la asociación será el poder solventar con facilidad los trámites para cubrir los juegos, lo cual, muchas veces, es un obstáculo a la hora de realizar el trabajo periodístico.

“Siendo parte de la asociación, el acceso a los estadios de los 30 equipos de la MLB se facilita. Igual debo comunicarme con las oficinas de prensa y cumplir con las normativas pero deben darme el acceso por ser ya parte de la asociación. Esto es válido tanto para la temporada regular como para los entrenamientos primaverales”, expresa.

Mari Montes, egresada de la Universidad Central de Venezuela, se inicia en el periodismo cubriendo la fuente de política en 1993, pero al poco tiempo daría el paso definitivo a lo que es su verdadera pasión, el béisbol, deporte que empezó a disfrutar desde niña gracias a su padre el Dr. Pedro Montes, traumatólogo y médico deportivo de la UCV , quien era amigo personal de Alfonso “Chico” Carrasquel, Víctor Davalillo, César Tovar, Luis Peñalver, Miguel Sanabria, miembro del Salón de la Fama del Deporte Venezolano, entre otros, quienes compartían en su casa. Su madre María Méndez también se hizo fanática del béisbol.

Cuenta Mari Montes que su padre la llamaba MM y ella le preguntó porque le decía así y era por Mickey Mantle. “Siempre fui caraquista y comencé a ver las Grandes Ligas por los Orioles de Baltimore. Mis peloteros preferidos fueron Jim Palmer, Rick Dempsey, Jackie Robinson y Kevin Bass en las mayores y en Venezuela los nombrados anteriormente”.

Realizando su trabajo al entrevistar al venezolano Miguel Cabrera

La periodista Mari Montes es la autora de la columna Por la Goma y también fue presentadora de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) durante los juegos disputados en el Estadio Universitario de Caracas. También es la autora de varios libros sobre esta disciplina y escribe para el portal Prodavinci. Su hijo mayor Daniel Álvarez es graduado de comunicador social en EE.UU y es director de la web especializada El Extrabase. Actualmente es comentarista de las transmisiones de la MLB y la LVBP por el canal por suscripción venezolano IVC. Su hijo menor Santiago es músico académico y es ejecutante del clarinete.

“Extraño la bulla y la alegría del fanático venezolano en los estadios. Los Marlins es una novena que no arrastra muchos fanáticos, es mayor la presencia de público cuando juegan los Mets de Nueva York, Rojos de Cincinnati o los Cachorros de Chicago, sin embargo ya se siente más al equipo de casa”. “Adoro la vida en familia, soy muy hogareña aunque cocino poco, mi esposo si es más fanático de la cocina y disfrutamos mucho el tiempo en familia. Me encanta la lectura y escuchar buena música como el jazz, la música clásica, el rock y los boleros. Tambien me gusta el tenis, el boxeo y soy seguidora de la Vinotinto”, puntualiza.

“Quiero decirle a los estudiantes de periodismo y especialmente a las mujeres que quieren hacer su vida en esta hermosa carrera, que no se pongan límites, que no es solo salir en televisión, se debe trabajar arduamente por el sueño de uno y no por la opinión de otro. Hay muchas opciones en este momento con los medios digitales y en las hemerotecas hay muchas historias que deben ser contadas y revivirlas para las nuevas generaciones”, finaliza Mari Montes.

Julio Urdaneta/@juliourdanetam

Fotos: Cortesia Mari Montes/@porlagoma8