Martín Brignani: “El equipo viene respondiendo muy bien”

El Deportivo Lara mantiene su pretemporada en Barquisimeto. Los rojinegros cumplen su preparación con jornadas de entrenamiento a doble jornada en donde buscan las mejores condiciones físicas-técnicas para encarar su debut en la Copa Conmebol Libertadores y en la Temporada 2021 de la Liga Futve que arrancaría en abril.

Ya en la tercera semana de trabajos, los dirigidos por el entrenador Martín Brignani buscan rematar con todas las ganas para concretar lo propuesto inicialmente, en un periodo muy satisfactorio para todos los integrantes de la plantilla crepuscular.

Durante el fin de semana el equipo crepuscular hizo ejercicios físicos y tácticos para mantener el buen ritmo de preparación de cara a la venidera contienda internacional; después de la práctica, el DT argentino dio sus declaraciones.

“Estamos en plena pretemporada, semanas donde hemos vivido grandes jornadas de trabajo que es sumamente importante, me voy muy contento una vez más; hoy (ayer) vi grandes cosas que me dejan muy tranquilo, aún tenemos cosas que corregir pero de esto se trata; de trabajar día a día y en líneas generales el equipo me ha respondido de gran manera”,soltó Brignani.

“Tenemos muchas caras nuevas, actualmente tenemos a cinco jugadores en la Selección Sub-20 lo que te hace hoy enfocarte en la parte física ya que en lo táctico no hemos trabajado casi, hace días tuvimos un partido amistoso con la Academia Rey lo cual sirve para que los jugadores y nosotros nos vayamos conociendo dentro de la cancha y después de lo que hemos observado poder conseguir un gran engranaje colectivo”, detalló el mandamás rojinegro.

El primer partido oficial para el conjunto larense en este 2021 será el próximo 09 de marzo en el debut de la Copa Conmebol Libertadores ante el Santos de Brasil, por lo cual; Brignani sostuvo que estas próxima semana serán enfocadas en la parte táctica del grupo. “Las primeras semanas las enfocamos en la parte física, esta semana que viene serán intermedia tanto física como táctica lo cual es importante para ir acumulando trabajo, queremos buscar ese engranaje y funcionamiento colectivo para que el jugador gane en confianza”,finalizó Brignani. /JU

Foto: Prensa Deportivo Lara