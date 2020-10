Marvin Blanco se une a la delegación criolla al Mundial de Media Maratón

Luego de varios meses ausente por una lesión y cirugía, el fondista Marvin Blanco, se suma como el tercer representante de Venezuela en el Campeonato Mundial de Medio Maratón a disputarse en Gdynia, Polonia, lo que significara la reanudación de las competencias orbitales luego de la pausa generada por la pandemia del COVID-19.

Marvin Blanco se unirá a los también caraqueños Alexis Peña y Luis Orta Millán, en el grupo que marcará el regreso de Venezuela al terreno mundialista de las carreras de fondo.

“La idea del Mundial surgió hablando con un amigo, al que le comentaba que he entrenado muy fuerte, incluso en cuarentena, y me siento bien. Él me convenció de pedirle a la Federación (Venezolana de Atletismo) que me inscribiera, mientras se buscaban los recursos para el pasaje. Así que, estoy listo para viajar el lunes a Colombia”, resaltó Blanco a la Federación Venezolana de Atletismo, quienes conocen del potencial del distrital y han seguido de cerca su recuperación.

Cabe destacar que Blanco, quien hace seis meses se sometió a una operación del tendón de Aquiles, puso fin a una pausa de un año de inactividad desde que se lesionó en los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018, durante una caída en los 3000 metros con obstáculos. Una vez superada la rehabilitación, Marvin indicó que está listo para regresar a la competencia.

“Desde marzo, he estado entrenando bastante bien. Primero cerca de mi casa por un campo de softbol, dando vueltas y mareándome. Después, poco a poco comencé a salir a la calle, siempre con cuidado por el tema del COVID-19, cada vez sintiéndome mejor y agarrando confianza” explicó.

Julio Urdaneta

Foto: Consudatle

